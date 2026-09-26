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World Cup

Tinjauan World Cup

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

Donnarumma: Rasa sakit Italia terlalu besar

Gianluigi Donnarumma buka suara soal trauma yang masih membekas di skuad Italia setelah kegagalan telak mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Saat Italia bersiap memulai lembaran baru di UEFA Nations League, sang kiper mengakui bahwa patah hati kolektif itu masih menjadi topik tabu di antara para pemain.

G. DonnarummaItaly
spain

Henry memuji Spanyol atas "penampilan kelas master"

Legenda Prancis Thierry Henry melontarkan pujian besar kepada tim nasional Spanyol setelah kemenangan bersejarah mereka di Piala Dunia, dengan menyebut pendekatan kolektif mereka terhadap permainan sebagai masterclass taktis. Mantan penyerang Barcelona itu meyakini identitas unik tim tersebut membuat mereka menjadi lawan paling sulit di sepakbola dunia saat ini.

T. HenrySpain
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World Cup, jadwal & hasil

Senin, 13 Juli
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France
FRA
0
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
Selasa, 14 Juli
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England
ENG
1
Argentina badge
Argentina
ARG
2
FT
Jumat, 17 Juli
France badge
France
FRA
4
England badge
England
ENG
6
FT
Sabtu, 18 Juli
Spain badge
Spain
ESP
1
Argentina badge
Argentina
ARG
0
FT
Lainnya

Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1USA crestUSA33004049
M
M
M
2Canada crestCanada32017436
M
K
M
3Colombia crestColombia310225-33
K
M
K
4Argentina crestArgentina300326-40
K
K
K
Lainnya

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Why Barcelona and goals remain worth backing in La Liga
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