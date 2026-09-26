Mauricio Pochettino mengungkapkan penyesalan mendalam karena tidak turun tangan dalam banding kontroversial atas kartu merah Folarin Balogun di Piala Dunia. Pelatih USMNT itu mengakui kegaduhan di luar lapangan yang timbul kemudian mengalihkan energi skuad menjelang kekalahan telak mereka dari Belgia.
Jude Bellingham resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Timnas Putra Inggris untuk musim kedua secara beruntun setelah aksinya yang memecahkan rekor di panggung dunia. Superstar Real Madrid itu menikmati musim panas yang bersejarah, mengukuhkan statusnya sebagai jimat skuad Inggris di bawah sorotan terang Piala Dunia.
Gianluigi Donnarumma buka suara soal trauma yang masih membekas di skuad Italia setelah kegagalan telak mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Saat Italia bersiap memulai lembaran baru di UEFA Nations League, sang kiper mengakui bahwa patah hati kolektif itu masih menjadi topik tabu di antara para pemain.
Legenda Prancis Thierry Henry melontarkan pujian besar kepada tim nasional Spanyol setelah kemenangan bersejarah mereka di Piala Dunia, dengan menyebut pendekatan kolektif mereka terhadap permainan sebagai masterclass taktis. Mantan penyerang Barcelona itu meyakini identitas unik tim tersebut membuat mereka menjadi lawan paling sulit di sepakbola dunia saat ini.