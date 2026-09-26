Henry memuji Spanyol atas "penampilan kelas master"

Legenda Prancis Thierry Henry melontarkan pujian besar kepada tim nasional Spanyol setelah kemenangan bersejarah mereka di Piala Dunia, dengan menyebut pendekatan kolektif mereka terhadap permainan sebagai masterclass taktis. Mantan penyerang Barcelona itu meyakini identitas unik tim tersebut membuat mereka menjadi lawan paling sulit di sepakbola dunia saat ini.