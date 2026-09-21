Keputusan Palmer untuk mengelola kebugarannya mengikuti pesan tegas dari Tuchel, yang memperingatkan sang penyerang bahwa ia harus membenarkan pemanggilan kembalinya. Playmaker itu terakhir kali tampil untuk timnas Inggris pada Maret melawan Jepang dan menjadi salah satu sosok yang absen mencolok dari skuad Piala Dunia Inggris.

"Dipanggil, seperti halnya Cole, dan mendapatkan tiket Anda kembali ke skuad adalah satu hal, tetapi tampil untuk Inggris adalah hal lain," jelas Tuchel. "Cole perlu meningkatkan levelnya ketika dia datang dan dia perlu menunjukkan angka-angka seperti ini untuk mendapatkan tempatnya, mempertahankan posisinya, dan membenarkan pemanggilan itu."

Sang manajer menilai kembalinya Palmer ke performa terbaik, dengan mencatatkan empat gol dan dua assist dalam tujuh pertandingan, membuatnya layak dimasukkan. "Angka-angkanya kembali, assist-nya kembali, gol-gol penentunya kembali," tambah Tuchel. "Saya pikir dia punya sesuatu yang harus dibuktikan, dan hal yang sama juga berlaku untuk Trent [Alexander-Arnold]. Dia tidak pernah tidak bisa dipilih bagi kami, dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan diri, datang ke pemusatan latihan, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri."

Namun, manajer Chelsea Xabi Alonso baru-baru ini mendukung pendekatan hati-hati bintang penyerangnya itu. "Saya pikir terkadang Anda perlu melewati momen sulit dengan cedera atau apa pun itu untuk belajar dari situ," ujar Alonso. "Cole telah melewati periode sulit karena cedera itu, dan sekarang dia bekerja sangat keras untuk melakukan pencegahan agar tidak harus merasakan gejala-gejala tersebut."