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Bintang Chelsea Cole Palmer diperkirakan MUNDUR dari skuad Inggris bersama duo Manchester United meski ada peringatan Thomas Tuchel
Palmer akan mundur dari tugas bersama timnas Inggris
Menurut The Athletic, Palmer akan menarik diri dari skuad terbaru Inggris asuhan Tuchel untuk memprioritaskan manajemen beban. Pemain berusia 24 tahun itu tampil penuh 90 menit saat Chelsea kalah 0-3 dari Brentford di G-Tech Community Stadium pada Jumat, tetapi kini ia akan absen dari tugas internasional untuk menjaga kondisi fisiknya.
Playmaker Chelsea itu bukan satu-satunya pemain ternama yang diperkirakan absen. Duo Manchester United Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo juga diragukan untuk laga Nations League mendatang setelah hasil imbang 1-1 mereka dengan Fulham pada Minggu.
Rashford sedang berjuang dengan masalah pinggul yang berkepanjangan dan memerlukan penanganan hati-hati sejak Piala Dunia, serta ditarik keluar pada menit ke-77. Sementara itu, Mainoo yang berusia 21 tahun, yang berada dalam skuad Piala Dunia tetapi tidak bermain satu menit pun, juga sedang bergulat dengan cedera setelah bermain 80 menit di Craven Cottage.
- Paul Marriott
Tuchel menuntut lebih meski Alonso memberikan dukungan
Keputusan Palmer untuk mengelola kebugarannya mengikuti pesan tegas dari Tuchel, yang memperingatkan sang penyerang bahwa ia harus membenarkan pemanggilan kembalinya. Playmaker itu terakhir kali tampil untuk timnas Inggris pada Maret melawan Jepang dan menjadi salah satu sosok yang absen mencolok dari skuad Piala Dunia Inggris.
"Dipanggil, seperti halnya Cole, dan mendapatkan tiket Anda kembali ke skuad adalah satu hal, tetapi tampil untuk Inggris adalah hal lain," jelas Tuchel. "Cole perlu meningkatkan levelnya ketika dia datang dan dia perlu menunjukkan angka-angka seperti ini untuk mendapatkan tempatnya, mempertahankan posisinya, dan membenarkan pemanggilan itu."
Sang manajer menilai kembalinya Palmer ke performa terbaik, dengan mencatatkan empat gol dan dua assist dalam tujuh pertandingan, membuatnya layak dimasukkan. "Angka-angkanya kembali, assist-nya kembali, gol-gol penentunya kembali," tambah Tuchel. "Saya pikir dia punya sesuatu yang harus dibuktikan, dan hal yang sama juga berlaku untuk Trent [Alexander-Arnold]. Dia tidak pernah tidak bisa dipilih bagi kami, dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan diri, datang ke pemusatan latihan, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri."
Namun, manajer Chelsea Xabi Alonso baru-baru ini mendukung pendekatan hati-hati bintang penyerangnya itu. "Saya pikir terkadang Anda perlu melewati momen sulit dengan cedera atau apa pun itu untuk belajar dari situ," ujar Alonso. "Cole telah melewati periode sulit karena cedera itu, dan sekarang dia bekerja sangat keras untuk melakukan pencegahan agar tidak harus merasakan gejala-gejala tersebut."
Mengelola kebugaran setelah kampanye yang dihantam cedera
Keengganan Palmer untuk mempertaruhkan kondisi tubuhnya berakar dari kampanye 2025-26 yang membuat frustrasi dan sangat terganggu oleh masalah paha serta hamstring. Meski mencatatkan 34 penampilan, termasuk 24 kali menjadi starter di Premier League, serta membukukan 11 gol dan tiga assist, ia kesulitan mempertahankan kondisi fisik terbaiknya.
Performa terbarunya di bawah Alonso menjadi hal positif besar bagi Chelsea, tetapi keputusan untuk melewatkan tugas bersama timnas Inggris menegaskan strategi jangka panjang untuk menjaga kebugarannya. Dengan hanya dua gol dalam 14 penampilan senior internasional, Palmer harus menunggu sedikit lebih lama untuk mengukuhkan tempatnya di starting XI Tuchel.
- Every Second Media
Jadwal Nations League yang krusial
Tanpa Palmer, Rashford, dan Mainoo, England menghadapi rangkaian berat empat pertandingan Nations League dalam periode tiga pekan. Tim asuhan Tuchel yang pincang akan menjamu juara Piala Dunia Spanyol di Wembley pada 26 September sebelum melakoni laga tandang melawan Republik Ceko di Praha pada 29 September dan Kroasia pada 3 Oktober.
England kemudian akan menutup jeda internasional dengan laga kandang melawan Republik Ceko di Wembley pada 6 Oktober. Tuchel kini harus melewati jadwal padat ini sambil mengandalkan opsi alternatif untuk memastikan England meraih hasil positif.
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