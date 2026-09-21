Namun hal itu tidak terjadi karena gelandang tersebut tidak dimasukkan oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann. Tim DFB kalah dalam duel adu penalti, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Seperti diperlihatkan tayangan televisi, pemimpin tim Joshua Kimmich mengalami kesulitan lebih besar untuk mencari eksekutor adu penalti setelah terlihat bahwa lebih dari lima pemain per tim yang sebelumnya telah ditetapkan harus maju.

Leon Goretzka tidak ingin menendang penalti, dan sebagai gantinya Jonathan Tah mengambil peran sebagai penendang keenam lalu menyia-nyiakan penalti pertama dalam kariernya. "Saya sudah siap untuk skenario ini, tetapi saya tidak ingin mengungkitnya lagi," kata Groß kini soal kemungkinan dirinya dimainkan dalam adu penalti kepada kicker. Setelah itu, hal tersebut juga tidak lagi menjadi topik dengan pelatih timnas Nagelsmann: "Tidak, tidak ada pembicaraan. Tentu dia juga sangat terpukul dengan semua ini, semua orang terpuruk," kata Groß.

Di Piala Dunia di Amerika Utara, ia hanya dimainkan sebagai pemain pengganti selama 17 menit dalam laga grup melawan Ekuador. Dalam skuad pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp, pemain 35 tahun itu tidak masuk, sesuatu yang tidak mengejutkan mengingat usianya, meski ia pada awalnya tidak mengumumkan pensiun dari tim DFB secara terbuka. "Setelah Piala Dunia, dengan sedikit jarak, saya sudah memutuskan bahwa urusan ini sudah selesai bagi saya," akunya kini dan karena itu ia juga menambahkan: "Saya tidak berbicara dengan pelatih tim nasional. Bagi saya, tidak dipanggil bukanlah masalah."

Bagaimana performa Pascal Groß saat ini?

Groß sudah tampil dalam 19 pertandingan internasional untuk Jerman. Ia mencetak satu gol. Bersama klubnya Brighton, ia memulai musim baru dengan sangat kuat: Seagulls menatap jeda internasional sebagai tim peringkat ketiga klasemen. Groß mencatatkan tiga gol dan empat assist yang luar biasa dalam lima pertandingan Premier League.