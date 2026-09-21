Bek Piala Dunia Haiti Hannes Delcroix cetak hat-trick sensasional untuk pemuncak klasemen Swiss, Lugano

Hasil pada hari Minggu membuat Lugano unggul enam poin atas Sion dan Young Boys di puncak klasemen setelah mencatat delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan liga pembuka mereka. Performa gemilang itu memicu keyakinan yang kian besar bahwa tim asal Ticino tersebut dapat melancarkan dorongan berkelanjutan untuk meraih gelar liga Swiss pertama mereka sejak 1949. Setelah bermain setiap menit untuk Haiti selama Piala Dunia, bek tersebut menghadirkan ketenangan dan otoritas yang sangat vital bagi unit pertahanan asuhan Mattia Croci-Torti.