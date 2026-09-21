Geisser
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Bek Piala Dunia Haiti Hannes Delcroix cetak hat-trick sensasional untuk pemuncak klasemen Swiss, Lugano
Bek segel treble cepat
Delcroix mencuri perhatian dengan mencetak tiga gol antara menit ke-35 dan ke-52 untuk membawa Lugano meraih kemenangan telak 4-0 di kandang Lausanne. Memaksimalkan bola-bola mati, bek tengah berusia 27 tahun itu membuka skor lewat penyelesaian jarak dekat sebelum menambah dua gol sundulan terarah pada awal babak kedua. Tuan rumah makin terpuruk setelah Sekou Kone diusir keluar lapangan, dengan gol bunuh diri Karim Sow kemudian menyempurnakan penampilan tandang yang impresif.
- Sergio Brunetti
Rekor bersejarah dalam mencetak gol tercatat
Rentetan gol tak terduga itu datang setelah Delcroix hanya mencatatkan empat gol sepanjang karier seniornya di level klub sebelum kick-off. Ledakan produktivitas itu menyoroti adaptasinya yang mulus di Swiss setelah bergabung secara permanen dari Burnley pada Januari 2026. Dalam periode 17 menit yang menegangkan di Stade de la Tuiliere, sang bek hampir menggandakan total golnya sepanjang karier dengan cara yang berkesan.
Ambisi menembus Championship kian menguat
Hasil pada hari Minggu membuat Lugano unggul enam poin atas Sion dan Young Boys di puncak klasemen setelah mencatat delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan liga pembuka mereka. Performa gemilang itu memicu keyakinan yang kian besar bahwa tim asal Ticino tersebut dapat melancarkan dorongan berkelanjutan untuk meraih gelar liga Swiss pertama mereka sejak 1949. Setelah bermain setiap menit untuk Haiti selama Piala Dunia, bek tersebut menghadirkan ketenangan dan otoritas yang sangat vital bagi unit pertahanan asuhan Mattia Croci-Torti.
- justpictures.ch
Persaingan gelar menghadapi ujian
Jeda internasional memberi kesempatan yang disambut baik bagi pemuncak klasemen untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perburuan gelar mereka. Pasukan Croci-Torti kembali beraksi pada 10 Oktober saat mereka menjamu FC Luzern, yang berada di papan tengah, di AIL Arena. Dengan Lugano saat ini mencatat rata-rata tiga gol per pertandingan, menjaga ketajaman penyelesaian akhir dan soliditas lini belakang akan sangat penting untuk mempertahankan keunggulan meyakinkan tersebut.
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