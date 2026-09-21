Lekjaa menantang: Kami ingin final Piala Dunia "suka atau tidak suka"

Perdebatan mengenai lokasi yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 masih lebih terbuka dari sebelumnya.

Meski pada awalnya diyakini bahwa laga penentu di ajang mondial itu hampir pasti akan digelar di Spanyol, dengan Stadion Santiago Bernabeu sebagai kandidat terkuat dan Stadion Spotify Camp Nou sebagai opsi lain, kemungkinan final digelar di Grand Stade Hassan II yang baru di Maroko justru kian meningkat.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Maroko, yang mengungkapkan niat negaranya untuk menjadi tuan rumah laga puncak tersebut.

Lekjaa menegaskan bahwa Grand Stade Hassan II akan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada Spotify Camp Nou dan Santiago Bernabeu untuk menampung penonton, karena stadion yang berlokasi di Benslimane itu akan memiliki tribune yang dapat menampung 115 ribu penonton, sementara kapasitas stadion Barcelona mencapai 105 ribu penonton, dan stadion Real Madrid menampung sekitar 78 ribu penonton.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan pada sebuah acara kampanye Partai Keaslian dan Modernitas, beberapa hari sebelum pemilihan legislatif Maroko, Lekjaa menegaskan, "Kami akan mengerahkan seluruh institusi dan seluruh rakyat Maroko agar Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, suka atau tidak suka."

Sekitar 10 hari sebelumnya, Lekjaa bahkan telah menegaskan bahwa Benslimane akan mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan final Piala Dunia 2030.

Selain itu, ada satu argumen utama lain yang menguntungkan opsi Maroko untuk menjadi tuan rumah laga final mondial, yaitu bahwa stadion tersebut akan siap lebih dulu daripada Spotify Camp Nou, yang memungkinkan pengujiannya melalui penyelenggaraan berbagai acara besar.

Grand Stade Hassan II memang diperkirakan akan rampung dibangun sepenuhnya pada 2027, dengan estimasi biaya yang melampaui 450 juta euro.

Kendati demikian, kemungkinan besar kita harus menunggu hingga tahun depan atau bahkan 2028 untuk mengetahui keputusan final dari Federasi Sepak Bola Internasional, dengan Spanyol dan Maroko termasuk di antara negara-negara kandidat tuan rumah laga final.

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