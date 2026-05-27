Euro Signing of Season GFXGetty/GOAL
Transfer Terbaik Musim Ini di Eropa: Luis Diaz, Marcus Rashford, dan 20 Transfer Terbaik GOAL Musim 2025-26 - Peringkat

Musim kompetisi Eropa 2025-26 hampir berakhir. Arsenal dan Paris Saint-Germain akan bertanding di final Liga Champions pada Sabtu mendatang setelah keduanya berhasil meraih gelar juara liga masing-masing di Inggris dan Prancis, sementara Bayern Munich di Jerman dan Inter di Italia juga merayakan kesuksesan setelah keduanya meraih gelar ganda domestik. Melengkapi lima liga besar, Barcelona berhasil mempertahankan gelar juara La Liga sementara Real Madrid mengalami penurunan performa di tengah situasi yang kacau.

Seperti pada musim-musim sebelumnya, sejumlah pemain baru telah memainkan peran penting, meskipun menemukan bakat-bakat tersembunyi bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, mengeluarkan dana besar untuk pemain yang sudah teruji pun memiliki risikonya sendiri, karena nilai transfer yang tinggi berarti kegagalan dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi.

Untungnya bagi tim-tim di seluruh Eropa, sejumlah investasi telah membuahkan hasil selama sembilan bulan terakhir. Setelah proses pemungutan suara yang melibatkan tim editorial FootballCo dari seluruh benua, GOAL telah menyusun peringkat 20 pemain baru terbaik musim Eropa ini, berdasarkan performa keseluruhan, ekspektasi sebelum transfer, dan nilai uang yang dikeluarkan:

CATATAN: Pemain yang transfernya diselesaikan sebelum jendela transfer musim panas 2025 (misalnya Eli Junior Kroupi) atau yang kontrak pinjamannya sebelumnya menjadi permanen (misalnya Victor Osimhen) tidak dipertimbangkan.

    20Joaquin Panichelli (Strasbourg) - €17 juta

    Setahun yang lalu, Joaquin Panichelli baru saja menyelesaikan musimnya di Divisi Segunda Spanyol bersama Mirandes; kini, seandainya saja ia tidak mengalami cedera lutut yang memilukan pada bulan Maret, ia mungkin sedang bersiap untuk membela Argentina di Piala Dunia setelah mencatatkan musim yang gemilang bersama Strasbourg.

    Diboyong dari Alaves setelah mencetak 20 gol saat dipinjamkan ke Mirandes, Panichelli langsung tampil gemilang di Prancis, dan menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1, dengan 16 gol dari 27 penampilannya sebelum cedera mengakhiri musimnya lebih awal. Ia telah menambah empat gol lagi di kompetisi lain, dan performa Panichelli memicu spekulasi yang mengaitkan pemain berusia 23 tahun itu dengan kepindahan ke Chelsea dan Atletico Madrid.

    19Antoine Semenyo (Manchester City) - £62,5 juta

    Antoine Semenyo merupakan salah satu pemain yang menonjol sepanjang paruh pertama musim Liga Premier, sehingga ketika terungkap bahwa kontrak pemain internasional Ghana itu di Bournemouth memuat klausul pelepasan yang dapat diaktifkan lebih awal pada jendela transfer Januari, klub-klub papan atas sepak bola Inggris pun menunjukkan ketertarikan mereka.

    Manchester City akhirnya memenangkan persaingan tersebut, dan Semenyo nyaris tak terganggu meski menghadapi lonjakan level permainan dan tekanan untuk tampil maksimal. Ia mencetak tujuh gol dalam 12 pertandingan pertamanya bersama tim pemburu gelar asuhan Pep Guardiola, dan meski tak mampu mempertahankan laju golnya hingga akhir musim, ia tetap menjadi andalan di skuad City. Sentuhan indahnya yang menentukan kemenangan di final Piala FA juga tak kalah mengesankan.

    18Joao Pedro (Chelsea) - £60 juta

    Joao Pedro memang diprediksi akan kesulitan mempertahankan awal kariernya yang gemilang sebagai pemain Chelsea di Piala Dunia Antarklub, namun mantan penyerang Brighton ini tetap menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan Liga Premier selama musim perdananya di Stamford Bridge.

    Dia berhasil mencetak 20 gol di semua kompetisi, finis di peringkat kelima dalam perebutan Sepatu Emas Inggris dengan 15 gol, sementara permainan hold-up dan dribel langsungnya yang luar biasa membuatnya disukai para penggemar hingga dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Tahun Ini. Semua itu membuatnya semakin membingungkan mengapa dia tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini.

    17Endrick (Lyon) - pinjaman

    Bisa dikatakan bahwa karier Endrick di Real Madrid belum berjalan sesuai rencana, dan masa-masa sang pemain Brasil di Bernabeu mencapai titik terendah pada paruh pertama musim ini karena ia hanya tampil selama 11 menit di La Liga di bawah asuhan Xabi Alonso. Jelaslah bahwa menjauh sejenak dari ibu kota Spanyol akan bermanfaat bagi mantan "boy wonder" ini, dan Endrick memilih pindah dengan status pinjaman ke Lyon pada Januari untuk menghidupkan kembali kariernya.

    Hattricknya melawan Metz dalam penampilan ketiganya menjadi berita utama di seluruh dunia, dan Endrick terus menjadi pembeda hingga akhir musim, dengan mencetak total delapan gol serta memberikan delapan assist dalam 24 penampilannya di semua kompetisi. Kontribusi Endrick membantu Lyon lolos ke Liga Champions musim depan dan membuatnya dipanggil kembali ke timnas Brasil untuk Piala Dunia.

    16Esteban Lepaul (Rennes) - €13,5 juta

    Jika Anda belum mengikuti perkembangan Ligue 1 musim ini, mungkin nama Esteban Lepaul masih asing bagi Anda, namun striker ini telah mencuri perhatian di Prancis berkat penampilannya yang luar biasa bersama Rennes. Pemain berusia 26 tahun ini telah meniti kariernya di berbagai liga dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai kasta tertinggi, dan mengakhiri musim 2025-26 sebagai pencetak gol terbanyak di divisi tersebut, dengan mencetak 21 gol dan unggul lima gol dari pesaing terdekatnya.

    Didatangkan dari Angers pada akhir Agustus, Lepaul langsung menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol ke gawang mantan klubnya pada debutnya, namun performa gemilangnya di pekan-pekan terakhir musim inilah yang membuat namanya melambung tinggi. Lepaul mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan terakhirnya musim ini, membawa Rennes finis di peringkat keenam dan lolos ke Liga Europa.

    15Marcus Rashford (Barcelona) - pinjaman

    Setelah menghidupkan kembali kariernya selama masa peminjaman singkatnya di Aston Villa musim lalu, Marcus Rashford perlu kembali menunjukkan performa terbaiknya pada musim 2025-26 jika ia ingin terhindar dari keterpurukan di tengah merosotnya performa di Manchester United. Bergabung dengan Barcelona yang sudah memiliki barisan penyerang yang sangat kuat memang merupakan sebuah risiko, namun risiko tersebut membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi penyerang Inggris tersebut.

    Meskipun tidak selalu menjadi starter, Rashford jarang mengecewakan Hansi Flick dan berhasil mengakhiri musimnya di Catalunya dengan 14 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Pemain berusia 28 tahun ini rata-rata berkontribusi langsung dalam mencetak gol setiap dua penampilannya, sehingga tidak mengherankan jika Blaugrana secara serius mempertimbangkan untuk mempermanenkan status Rashford.

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - £56 juta

    Setelah menolak tawaran untuk bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, Martin Zubimendi akhirnya berlabuh di Liga Premier 12 bulan kemudian, bergabung dengan Arsenal meskipun Real Madrid melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan gelandang tersebut di Spanyol. Zubimendi langsung menjadi bagian dari salah satu duet gelandang tengah terbaik di kasta tertinggi bersama Declan Rice, sambil menyuntikkan energi dan kecerdasan ke lini tengah The Gunners.

    Mantan bintang Real Sociedad ini juga berhasil menyumbang lima gol, dan meskipun ia tampak kehabisan tenaga di akhir musim, yang membuatnya kehilangan tempat di starting line-up selama beberapa pekan terakhir musim ini, ia masih mampu tampil di setiap pertandingan saat Arsenal menjuarai liga dan hanya absen dalam dua pertandingan selama perjalanan mereka menuju final Liga Champions.

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - £26 juta

    Sungguh sulit dipercaya ketika kabar beredar bahwa Paris Saint-Germain siap mendengarkan tawaran untuk Gianluigi Donnarumma musim panas lalu. Penampilan heroik kiper internasional Italia ini telah memainkan peran besar dalam kemenangan tim asuhan Luis Enrique di Liga Champions, dan meskipun Donnarumma tidak sesuai dengan gaya kiper khas Pep Guardiola, membawanya ke Etihad dengan biaya yang sangat murah adalah tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak oleh Manchester City.

    Donnarumma memang sempat mengalami beberapa momen sulit saat menguasai bola dan terkadang kesulitan saat mendapat tekanan dari situasi bola mati, tetapi dari segi kemampuan menahan tembakan, ia tak tertandingi sejak kedatangannya di Liga Premier. Ia menempati peringkat pertama untuk persentase penyelamatan (72,9%) dan gol yang dicegah (5,8) di liga utama Inggris, sementara hanya pemenang Golden Glove, David Raya, yang mengungguli 15 clean sheet-nya.

    12Senne Lammens (Manchester United) - £18 juta

    Standar yang harus dipenuhi oleh seorang kiper Manchester United agar mendapat dukungan penuh dari para penggemar memang telah diturunkan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal itu tak seharusnya mengurangi nilai penampilan yang ditunjukkan Senne Lammens selama musim perdananya di Old Trafford. Dipilih sebagai alternatif utama daripada Emiliano Martinez saat Setan Merah mempertimbangkan opsi-opsi mereka menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Lammens mampu menyesuaikan diri dengan transisi dari Royal Antwerp dengan relatif mudah meski minim pengalaman di level tertinggi.

    Pemain berusia 23 tahun ini memancarkan kepercayaan diri kepada barisan pertahanan United sambil mengatasi dengan sangat baik rentetan tendangan bebas yang harus dihadapi kiper modern dalam sepak bola Inggris. Sementara itu, dari segi penyelamatan, ia menempati peringkat kedua untuk jumlah gol yang dicegah (4,4), hanya di bawah Gigi Donnarumma.

    11Florian Thauvin (Lens) - €6 juta

    Sebelum bergabung dengan Lens pada musim panas 2025, Florian Thauvin telah menghabiskan dua musim yang cukup mengesankan bersama Udinese setelah sempat bermain sebentar di Meksiko bersama Tigres. Sebagai pemain berpengalaman, Thauvin diharapkan dapat memberikan kepemimpinan dan membantu menetapkan standar bagi Pierre Sage, namun mantan pemain Marseille ini justru memberikan kontribusi yang jauh lebih besar.

    Thauvin mengakhiri musim dengan 14 gol dan 10 assist atas namanya saat Lens membuat Paris Saint-Germain ketar-ketir dalam perebutan gelar Ligue 1 sebelum mereka mengakhiri musim yang tak terlupakan dengan mengakhiri puasa gelar selama 27 tahun dengan merebut Coupe de France. Thauvin, yang sebelumnya di musim ini telah kembali dipanggil ke timnas Prancis, mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan atas Nice di final.

    10Luka Vuskovic (Hamburg) - pinjaman

    Para penggemar Tottenham belum banyak memiliki alasan untuk tersenyum sepanjang musim yang suram di London Utara, namun penampilan bek pinjaman Luka Vuskovic bersama Hamburg setidaknya memberikan secercah harapan untuk masa depan. Pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa saat tim yang baru promosi itu berhasil menjauh dari zona degradasi, dan Vuskovic pun mendapat penghargaan atas penampilannya dengan masuk ke dalam Tim Terbaik Bundesliga.

    Tidak hanya tampil dominan sebagai bek tengah, Vuskovic juga membuktikan reputasinya sebagai pencetak gol produktif dengan mencetak enam gol, yang merupakan jumlah terbanyak di antara para bek di liga utama Jerman. Spurs harus berharap bahwa laporan ketertarikan dari Barcelona dan klub lain terhadap Vuskovic tidak berujung pada kesepakatan konkret, karena mereka bersiap menyambut pemain internasional Kroasia ini ke dalam skuad tim utama mereka.

    9Luka Modric (AC Milan) - bebas transfer

    Luka Modric mungkin telah menginjak usia 40 tahun pada bulan September, tetapi Anda hampir tidak akan menyadarinya saat melihatnya mengendalikan permainan AC Milan musim lalu. Setelah diizinkan hengkang dari Real Madrid sebagai pemain bebas transfer, Modric memilih untuk melanjutkan karier gemilangnya di San Siro dan menjadi salah satu motor penggerak di balik upaya Rossoneri merebut gelar juara sepanjang sebagian besar musim tersebut.

    Baik jangkauan maupun akurasi umpan Modric tetap berada di level tertinggi, dan dia tentu saja tidak bisa disalahkan atas kegagalan Milan di akhir musim yang tidak hanya membuat mereka tersingkir dari perebutan Scudetto, tetapi juga membuat mereka gagal lolos ke Liga Champions.

    8Luis Suarez (Sporting CP) - €23 juta

    Tugas menggantikan Viktor Gyokeres di Sporting CP tampaknya akan menjadi tantangan berat, tetapi sepertinya tak ada yang memberitahu hal itu kepada Luis Suarez. Didatangkan dari Granada setelah menjadi top skor di divisi kedua Spanyol pada musim 2024-25, Suarez langsung mengambil alih posisi Gyokeres dan segera berusaha menyaingi laju gol sensasional sang pemain Swedia di Lisbon.

    Pemain internasional Kolombia Suarez mengakhiri musim dengan 38 gol di semua kompetisi, termasuk 28 gol hanya dalam 32 penampilan liga, serta delapan assist. Sama seperti yang mereka lakukan dengan Gyokeres, Sporting tampaknya telah menemukan permata yang bermain di luar liga utama dan kini menuai hasilnya.

    7Jonathan Tah (Bayern Munich) - bebas transfer

    Sebuah langkah transfer yang benar-benar klasik dari Bayern Munich; juara Bundesliga itu tak membuang waktu untuk mengamankan penandatanganan kapten Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, begitu kontraknya berakhir musim panas lalu, dan bek asal Jerman itu pun beradaptasi dengan cukup mudah di Allianz Arena.

    Tah telah membentuk kemitraan bek tengah yang kokoh bersama Dayot Upamecano, dan meskipun para pemain Bayern di lini depan lebih sering menjadi sorotan, tim juara ganda asuhan Vincent Kompany tidak akan mampu meraih kesuksesan yang mereka raih tanpa soliditas pertahanan yang dibantu oleh Tah.

    6Joan Garcia (Barcelona) - €25 juta

    Joan Garcia memicu kontroversi saat ia memutuskan untuk hengkang dari Espanyol ke rival sekota yang dibenci, Barcelona, musim panas lalu, namun kekhawatiran bahwa kritik yang diterimanya akan memengaruhi penampilannya segera sirna setelah Garcia membuktikan diri sebagai kiper terbaik di La Liga melalui serangkaian penampilan gemilang.

    Pemain berusia 25 tahun ini hanya kebobolan 21 gol dalam 30 penampilan saat tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar domestik mereka. Garcia juga menempati peringkat pertama di liga utama Spanyol untuk clean sheet (15), persentase penyelamatan (77,9%), dan gol yang dicegah (10,2), yang pada gilirannya membuatnya masuk dalam pembicaraan mengenai siapa yang harus menjadi kiper utama La Roja di Piala Dunia.

    5Granit Xhaka (Sunderland) - £17 juta

    Hampir tak ada transfer yang lebih mengejutkan musim panas lalu daripada keputusan Granit Xhaka untuk meninggalkan Bayer Leverkusen dan bergabung dengan Sunderland yang baru saja promosi—bahkan manajer Leverkusen, Erik ten Hag, pun terkejut dengan kepindahan pemain internasional Swiss itu ke Wearside. The Black Cats menyadari bahwa mereka telah berhasil melakukan langkah jitu dan langsung menyerahkan ban kapten kepada Xhaka. Ia pun tak mengecewakan mereka.

    Xhaka memimpin dari lini depan untuk tim asuhan Regis Le Bris, membawa pengalaman tingkat atas ke skuad yang kekurangan pemimpin setelah promosi mereka melalui babak play-off. Kemampuan passing-nya tetap elit, sementara catatan enam assist-nya hanya dikalahkan oleh delapan pemain di seluruh liga. Saat tidak menguasai bola, ia berada di peringkat lima persen teratas di antara para gelandang untuk blok tembakan dan sapuan, yang menyoroti peran kunci yang ia mainkan di kedua ujung lapangan dalam membantu tim lolos ke Liga Europa.

    4Yan Diomande (RB Leipzig) - €20 juta

    Yan Diomande bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar €20 juta, meskipun ia baru tampil dalam 10 pertandingan tim utama bersama Leganes. Ia kemungkinan akan meninggalkan Red Bull Arena 12 bulan kemudian dengan nilai transfer hampir lima kali lipat dari angka tersebut, berkat musim yang gemilang yang berujung pada penobatan Diomande sebagai Pemain Muda Terbaik Bundesliga.

    Pemain berusia 19 tahun ini memukau para penggemar dengan dribelnya yang berani dan instingnya yang tajam dalam menciptakan aksi spektakuler, hingga akhirnya menutup musim dengan 13 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Performa Diomande berperan besar dalam memastikan kembalinya Leipzig ke Liga Champions, dan tidak mengherankan jika Liverpool dan PSG kini bersaing ketat untuk merekrut pemain internasional Pantai Gading ini menjelang Piala Dunia.

    3Donyell Malen (Roma) - loan

    Di antara para pemain yang didatangkan pada Januari, tak banyak yang bisa lebih berpengaruh daripada Donyell Malen. Penyerang asal Belanda ini bergabung dengan Roma sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa saat Gian Piero Gasperini berusaha mencari daya gedor di lini depan untuk melengkapi pertahanan kokoh yang telah ia bangun dengan cepat di ibu kota Italia. Namun, bahkan pelatih Giallorossi pun tak bisa memprediksi betapa baiknya Malen beradaptasi dengan kehidupan di Stadio Olimpico.

    Pemain berusia 27 tahun ini mencetak 14 gol hanya dalam 18 penampilan di Serie A, yang melambungkan Roma ke posisi ketiga dan memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-19. Meskipun baru bergabung di tengah musim, Malen finis di posisi kedua bersama dalam perebutan gelar Capocannoniere, hanya di bawah Lautaro Martinez.


    2Rayan Cherki (Manchester City)- £30.5m

    Rayan Cherki bergabung dengan Manchester City di tengah keraguan mengenai sikapnya dan apakah seorang pemain yang begitu flamboyan dapat beradaptasi dalam skema tim asuhan Pep Guardiola. Meskipun namanya tak selalu menjadi pilihan utama di daftar susunan pemain di Etihad, Cherki telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling menghibur untuk disaksikan di seluruh Premier League selama musim perdananya.

    Hanya Bruno Fernandes, pemecah rekor, yang memberikan assist lebih banyak di Premier League daripada 12 assist yang dicetak Cherki, sementara ia menambahkan empat assist lagi di kompetisi lain serta mencetak 10 gol. Jelaslah bahwa pemain internasional Prancis ini akan menjadi sosok kunci bagi Enzo Maresca setelah pengunduran diri Guardiola. Di usia 22 tahun, masa-masa terbaiknya masih menanti di depan.

    1Luis Diaz (Bayern Munich) - €70 juta

    Betapa Liverpool pasti menyesali keputusan mereka untuk melepas Luis Diaz musim panas lalu! Winger asal Kolombia itu memang ingin hengkang dari Anfield, tetapi melihat betapa gemilangnya penampilannya di Bayern Munich pasti terasa menyakitkan bagi para pendukung di Merseyside, terutama jika membandingkan musim sukses Diaz dengan kesulitan yang dihadapi tim asuhan Arne Slot dalam mempertahankan gelar juara Liga Premier.

    Sebagai bagian dari trio penyerang yang mematikan di Bavaria, Diaz mencetak 26 gol dan memberikan 19 assist di semua kompetisi dalam perjalanannya meraih medali juara Bundesliga dan DFB-Pokal. Penampilannya terkadang sangat memukau, sementara para bek sayap lawan dibuat mimpi buruk oleh gerakan kakinya yang cepat dan dribelnya yang mematikan.