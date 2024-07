Jurgen Klopp, Eddie Howe, & 10 Calon Pengganti Gareth Southgate Di Inggris

Southgate resmi mundur sebagai pelatih setelah lagi-lagi Inggris kalah di final - lantas, siapa yang layak menggantikannya?

Gareth Southgate memiliki catatan terbaik dibanding semua pelatih Inggris dalam kategori menang laga di turnamen besar. Tak berlebihan untuk menyebutnya manajer terbaik yang pernah dimiliki The Three Lions (tentu di bawah pelatih juara Piala Dunia 1966, Sir Alf Ramsey) karena ia mampu membawa Inggris ke dua final Piala Eropa, plus semi-final dan perempat-final Piala Dunia.

Tetapi jumlah trofi yang ia menangkan sama saja dengan para pendahulunya, terkecuali Sir Ramsey: NOL BESAR. Kegagalan berprestasi itulah yang mungkin membuat Southgate mengambil keputusan untuk mundur sebagai manajer Inggris, Selasa (16/7) kemarin, setelah anak asuhnya kalah telak dari Spanyol di final Euro 2024.

Peran Southgate mengubah budaya timnas Inggris dan menumbuhkan semangat gotong royong tak bisa dilupakan, tetapi jasa tersebut kian terkikis semakin lama ia menjabat. Ia sendiri juga menyadarinya, setelah dicemooh dan dilempari gelas plastik oleh fans sendiri sepanjang turnamen.

PSSI-nya Inggris, FA, dilaporkan ingin mempertahankan Southgate, tetapi kerendahan hati sang pelatih akhirnya mewujudkan perpisahan ini. Namun, ia mewariskan sebuah tim yang sangat hebat kepada siapa pun yang nanti dipercaya sebagai penerusnya.

GOAL mengulas kandidat-kandidat terbaik yang berpotensi menjadi penerus Southgate dan kembali membawa satu Inggris berani bermimpi...