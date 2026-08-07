Tapia beri pembaruan soal Messi di Copa 2028

Ketua sepak bola Argentina Claudio Tapia menegaskan bahwa tim nasional tidak akan memberi tekanan apa pun kepada Lionel Messi terkait partisipasinya di Copa America 2028. Superstar Inter Miami itu masih menjadi pusat permainan tim nasional, tetapi masa depan jangka panjangnya bersama Argentina terus menjadi bahan spekulasi hangat seiring ia memasuki penghujung kariernya.