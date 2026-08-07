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Copa America

Tinjauan Copa America

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026

Tapia beri pembaruan soal Messi di Copa 2028

Ketua sepak bola Argentina Claudio Tapia menegaskan bahwa tim nasional tidak akan memberi tekanan apa pun kepada Lionel Messi terkait partisipasinya di Copa America 2028. Superstar Inter Miami itu masih menjadi pusat permainan tim nasional, tetapi masa depan jangka panjangnya bersama Argentina terus menjadi bahan spekulasi hangat seiring ia memasuki penghujung kariernya.

L. MessiArgentina
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Copa America, jadwal & hasil

Senin, 8 Juli
Argentina badge
Argentina
ARG
2
Canada badge
Canada
CAN
0
FT
Selasa, 9 Juli
Uruguay badge
Uruguay
URU
0
Colombia badge
Colombia
COL
1
FT
Jumat, 12 Juli
Canada badge
Canada
CAN
2
Uruguay badge
Uruguay
URU
2
FT
pen 3 - 4
Sabtu, 13 Juli
Argentina badge
Argentina
ARG
1
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Colombia
COL
0
FT
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Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Academico Viseu crestAcademico Viseu00000000
2Alverca crestAlverca00000000
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4Benfica crestBenfica00000000
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