Ketua sepak bola Argentina Claudio Tapia menegaskan bahwa tim nasional tidak akan memberi tekanan apa pun kepada Lionel Messi terkait partisipasinya di Copa America 2028. Superstar Inter Miami itu masih menjadi pusat permainan tim nasional, tetapi masa depan jangka panjangnya bersama Argentina terus menjadi bahan spekulasi hangat seiring ia memasuki penghujung kariernya.
Masa aktif Lionel Messi bersama timnas Argentina mungkin akan segera berakhir, namun seorang jurnalis sepak bola terkemuka di Amerika Selatan meyakini bahwa sang ikon tersebut bisa tetap berperan dalam kapasitas yang berbeda sebagai "Master Yoda", membimbing calon penerusnya, Nico Paz, melalui masa transisi saat generasi baru Albiceleste mulai terbentuk.
Para legenda Brasil, Ronaldinho, Adriano, dan Kaká, tampil memukau dalam pertandingan eksibisi yang dipenuhi bintang melawan Meksiko. Meskipun para ikon Selecao itu mencetak beberapa gol klasik, tuan rumah berhasil melakukan comeback dramatis di babak kedua.
Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez secara mengejutkan menyatakan Argentina sebagai "juara dua kali" Finalissima. Pimpinan asosiasi sepak bola Amerika Selatan itu melontarkan kritik tajam kepada Spanyol dan UEFA setelah pertandingan yang sangat dinantikan antara dua raja benua itu secara resmi dibatalkan.