Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

VIDEO: Adriano & Kaka mencetak gol-gol indah sementara Ronaldinho menjadi bintang utama dalam laga eksibisi tim Legenda Brasil melawan Meksiko

Para legenda Brasil, Ronaldinho, Adriano, dan Kaká, tampil memukau dalam pertandingan eksibisi yang dipenuhi bintang melawan Meksiko. Meskipun para ikon Selecao itu mencetak beberapa gol klasik, tuan rumah berhasil melakukan comeback dramatis di babak kedua.

  • Trio legendaris ini membawa kita kembali ke masa lalu

    Kebuntuan terpecahkan setelah 15 menit melalui serangkaian aksi yang terasa seperti kembali ke pertengahan tahun 2000-an. Ronaldinho, yang bermain dalam peran playmaker favoritnya, memukau penonton dengan meninggalkan gelandang Meksiko Gerardo Torrado di belakangnya lewat sebuah aksi khasnya. Ia kemudian mengirimkan umpan terobosan yang sangat akurat ke arah Adriano.

    "L'Imperatore" tidak mengecewakan, membuktikan bahwa penyelesaiannya tetap akurat. Saat kiper keluar dari gawangnya, Adriano melakukan tendangan chip yang tepat sasaran dan melayang masuk ke gawang. Itu adalah momen keunggulan teknis yang sejenak membungkam pendukung tuan rumah sebelum mereka meledak dalam tepuk tangan untuk ikon-ikon Brasil tersebut.


  • Kaka menggandakan keunggulan lewat gol solo

    Kualitas individu Brasil kembali bersinar saat mantan bintang AC Milan dan Real Madrid, Kaka, menjadi sorotan utama. Menerima bola di sayap kiri, pemenang Ballon d'Or itu menerobos pertahanan Meksiko dengan kelincahan khas yang menjadi ciri khasnya di masa kejayaannya. Setelah melewati dua pemain bertahan dengan mudah, ia melepaskan tendangan keras dan rendah ke sudut bawah gawang.

    Setelah mencetak gol, Kaka merayakannya dengan gerakan yang meniru lemparan bola basket. Ini merupakan penghormatan kepada legenda bola basket Brasil, Oscar Schmidt, yang terkenal dengan julukan "Mao Santa." Perayaan tersebut menambah semarak suasana, menonjolkan kekompakan di antara para mantan pemain profesional sebelum Meksiko memulai perlawanan yang penuh semangat.




  • Para legenda Meksiko melakukan perlawanan

    Tim tuan rumah berhasil kembali ke dalam pertandingan hampir seketika melalui Luis Hernandez. Striker veteran itu memanfaatkan kelengahan sesaat di lini pertahanan untuk mengalahkan Julio Cesar, membangkitkan semangat penonton, dan mengubah laga eksibisi ini menjadi duel yang sengit. Kebangkitan tersebut kemudian dipimpin oleh Oribe Peralta, sosok yang telah lama menjadi momok bagi Brasil.

    Peralta, yang terkenal karena mencetak dua gol di final Olimpiade 2012, menyamakan kedudukan dengan sundulan keras di akhir babak pertama. Ia kemudian melengkapi comeback tersebut di babak kedua, dengan melambungkan bola melewati kiper pengganti Heurelho Gomes untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi tuan rumah.