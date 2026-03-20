"Kami juara dua kali!" - Argentina mengklaim kemenangan atas Spanyol sementara ketua CONMEBOL mengejek La Roja dan UEFA terkait pembatalan Finalissima

Retorika tersebut bergeser dari perbedaan pendapat profesional menjadi ejekan terang-terangan ketika Dominguez menyiratkan bahwa keengganan Spanyol untuk memenuhi tuntutan jadwal Argentina sama saja dengan mengundurkan diri. Ia mendesak warga Argentina untuk berhenti memandang sepak bola Eropa sebagai tolok ukur utama, sambil menegaskan bahwa Albiceleste kini adalah raja tak terbantahkan di ajang piala antarbenua.

"Jika kita menganggapnya sebagai kemenangan tanpa bertanding, kalian adalah juara Finalissima dua kali," kata Dominguez kepada DSports. "Dan satu hal lagi: kalian harus percaya pada diri sendiri, rumput di sisi lain tidak selalu lebih hijau. Dan satu hal lagi: kalian harus percaya, rumput tetangga tidak se hijau itu."

Saat berbicara kepada Radio La Red kemudian, ia menegaskan kembali klaimnya bahwa Spanyol secara efektif telah menyerahkan trofi tersebut. "Kebangsaan apa kamu? Argentina, jadi selamat karena kami adalah juara Finalissima dua kali, mereka bahkan tidak muncul."