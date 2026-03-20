Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kami juara dua kali!" - Argentina mengklaim kemenangan atas Spanyol sementara ketua CONMEBOL mengejek La Roja dan UEFA terkait pembatalan Finalissima
Dominguez mengklaim kemenangan tanpa perlawanan
Pertandingan impian antara juara Copa America Argentina dan juara Euro Spanyol resmi dibatalkan, namun pertikaian diplomatik baru saja dimulai. Setelah negosiasi antara UEFA dan CONMEBOL menemui jalan buntu, badan pengatur sepak bola Amerika Selatan itu mengambil sikap agresif dengan menyatakan bahwa gelar juara harus tetap berada di Buenos Aires secara otomatis.
Dominguez memanfaatkan acara pengundian Copa Libertadores untuk mengejek juara Eropa tersebut. Perselisihan ini berpusat pada kegagalan mencapai kesepakatan mengenai tempat dan tanggal, dengan kedua federasi saling menuduh pihak lain tidak fleksibel selama seminggu terakhir.
- AFP
Tembakan dilepaskan dari Amerika Selatan
Retorika tersebut bergeser dari perbedaan pendapat profesional menjadi ejekan terang-terangan ketika Dominguez menyiratkan bahwa keengganan Spanyol untuk memenuhi tuntutan jadwal Argentina sama saja dengan mengundurkan diri. Ia mendesak warga Argentina untuk berhenti memandang sepak bola Eropa sebagai tolok ukur utama, sambil menegaskan bahwa Albiceleste kini adalah raja tak terbantahkan di ajang piala antarbenua.
"Jika kita menganggapnya sebagai kemenangan tanpa bertanding, kalian adalah juara Finalissima dua kali," kata Dominguez kepada DSports. "Dan satu hal lagi: kalian harus percaya pada diri sendiri, rumput di sisi lain tidak selalu lebih hijau. Dan satu hal lagi: kalian harus percaya, rumput tetangga tidak se hijau itu."
Saat berbicara kepada Radio La Red kemudian, ia menegaskan kembali klaimnya bahwa Spanyol secara efektif telah menyerahkan trofi tersebut. "Kebangsaan apa kamu? Argentina, jadi selamat karena kami adalah juara Finalissima dua kali, mereka bahkan tidak muncul."
Perselisihan soal penjadwalan berubah menjadi memanas
Kegagalan penyelenggaraan pertandingan tersebut awalnya diisyaratkan oleh UEFA, yang menyalahkan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) karena menolak sejumlah usulan, termasuk pertandingan bergengsi di Stadion Santiago Bernabeu. Menurut badan sepak bola Eropa tersebut, Argentina menolak kesepakatan untuk bertanding di tempat netral dan kemungkinan pertandingan dua leg, yang berujung pada kebuntuan yang tak dapat diatasi.
"Opsi pertama adalah menggelar pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada tanggal semula dengan pembagian penonton 50:50 di stadion. Ini akan memberikan suasana kelas dunia, sesuai dengan acara bergengsi tersebut, tetapi Argentina menolaknya," demikian pernyataan dari UEFA.
"Opsi kedua adalah menggelar Finalissima dalam dua leg - satu di Santiago Bernabeu pada 27 Maret dan yang lainnya di Buenos Aires selama jendela internasional sebelum UEFA EURO dan Copa America 2028, sekali lagi menawarkan pembagian penonton 50:50 untuk pertandingan di Madrid. Opsi ini juga ditolak."
- Getty
Sengketa wilayah netral
Dari sudut pandang Argentina, penolakan untuk bertanding di Madrid merupakan masalah integritas olahraga. AFA dan CONMEBOL berpendapat bahwa bertanding di ibu kota Spanyol akan melanggar "prinsip keadilan olahraga" karena tidak dapat dianggap sebagai tempat yang benar-benar netral untuk pertandingan yang melibatkan Spanyol. Meskipun AFA bersedia bertanding di Roma pada 31 Maret, federasi Spanyol (RFEF) menolaknya karena banyak pemain kunci mereka dari Barcelona dan Atletico Madrid akan saling berhadapan di La Liga hanya beberapa hari kemudian.
"CONMEBOL dan AFA selalu menegaskan keinginan mereka untuk menggelar Finalissima di tempat netral dan menerima usulan tempat tersebut setelah desakan panjang dari UEFA untuk menggelar pertandingan di Madrid," kata AFA dalam siaran pers.
Iklan