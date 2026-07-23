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Lionel Messi diprediksi akan menjadi 'Master Yoda' Argentina dan menjadi mentor bagi Nico Paz hingga Copa America 2028
Peran Messi yang terus berkembang bersama timnas Argentina
Dunia sepak bola kini menyadari kenyataan bahwa masa kejayaan Messi sebagai sosok sentral tak terbantahkan di tim nasional Argentina mungkin akan segera berakhir secara alami. Pasca kekalahan menyakitkan Albiceleste dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini dihadapkan pada keputusan sulit terkait kelanjutan kariernya.
Pakar sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, berpendapat bahwa perbedaan fisik yang terlihat di final tersebut mungkin telah memberikan gambaran sekilas tentang masa depan. Dalam wawancaranya dengan talkSPORT, Vickery menyoroti betapa sulitnya mengandalkan pemain dengan mobilitas terbatas saat menghadapi tim-tim kelas dunia. "Saya tidak tahu, karena kekalahan ini begitu menyakitkan bagi mereka sehingga mereka membutuhkan sedikit waktu untuk menerimanya," kata Vickery.
- Getty Images Sport
Program bimbingan "Master Yoda"
Terlepas dari kendala fisik untuk bisa tampil di Piala Dunia 2030—di mana Messi akan berusia 43 tahun—semakin banyak yang meyakini bahwa ia bisa tetap berada dalam skuad sebagai penasihat hingga Copa América 2028. Vickery mengusulkan dinamika unik di mana Messi berperan sebagai pembimbing spiritual dan teknis bagi generasi berikutnya, khususnya bintang muda Como, Paz.
Vickery menjelaskan lebih lanjut mengenai potensi pergeseran hierarki ini, dengan menarik perbandingan sinematik terhadap Master Jedi legendaris dari franchise film Star Wars. “Saya hanya berpikir bahwa ada kemungkinan Messi bisa tetap berada di skuad sebagai sosok burung hantu tua yang bijaksana, seperti Master Yoda,” jelas Vickery. “Anda bisa menyebutnya Messi Yoda, dengan Nico Paz sebagai sosok yang mirip Luke Skywalker. Saya penasaran apakah dinamika seperti itu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan."
Paz sebagai pewaris takhta
Paz, mantan lulusan akademi Real Madrid yang kini bersinar di Como, secara luas dianggap sebagai penerus jangka panjang Messi dalam hal kreativitas. Pemain berusia 21 tahun ini dikelola dengan hati-hati selama Piala Dunia musim panas ini, hanya tampil selama 71 menit dalam dua pertandingan.
Vickery menanggapi dilema pemilihan ini dengan menekankan bahwa Paz “hampir tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia ini, sebagian karena dia tidak bisa benar-benar bermain bersama Messi karena dia menginginkan bola di kakinya, sama seperti yang dilakukan Messi. Anda tidak bisa memiliki terlalu banyak pemain seperti itu dalam tim, tetapi Nico Paz, menurut saya, akan menjadi sosok yang tepat untuk masa depan.”
- Getty Images Sport
Menatap Piala Dunia 2030
Argentina akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia 2030 sebagai bagian dari perayaan seratus tahun turnamen tersebut. Setelah lolos secara otomatis bersama tuan rumah bersama Spanyol, Maroko, Portugal, Paraguay, dan Uruguay, Albiceleste memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan empat tahun ke depan guna menyempurnakan skuad mereka. Namun, secara luas diperkirakan bahwa Messi akan gantung sepatu di level internasional sebelum saat itu.
Merenungkan pola pikir Messi setelah peluit akhir pertandingan melawan Spanyol akhir pekan lalu, Vickery bertanya-tanya apakah sang veteran sudah mempertimbangkan untuk pensiun. "Sebelum pertandingan, saya berpikir, mungkinkah? Mungkinkah dia masih bermain dalam empat tahun ke depan? Ketika pertandingan Argentina berikutnya digelar di Buenos Aires dalam Piala Dunia, apakah dia akan bermain? Lalu setelah pertandingan, saya melihat dia menatap tribun penonton, seolah berpikir 'tidak', tapi saya bertanya-tanya apakah dia bisa memainkan peran dalam masa transisi ini."
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