Lionel Messi diprediksi akan menjadi 'Master Yoda' Argentina dan menjadi mentor bagi Nico Paz hingga Copa America 2028

Dunia sepak bola kini menyadari kenyataan bahwa masa kejayaan Messi sebagai sosok sentral tak terbantahkan di tim nasional Argentina mungkin akan segera berakhir secara alami. Pasca kekalahan menyakitkan Albiceleste dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, pemenang Ballon d'Or delapan kali ini dihadapkan pada keputusan sulit terkait kelanjutan kariernya.

Pakar sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, berpendapat bahwa perbedaan fisik yang terlihat di final tersebut mungkin telah memberikan gambaran sekilas tentang masa depan. Dalam wawancaranya dengan talkSPORT, Vickery menyoroti betapa sulitnya mengandalkan pemain dengan mobilitas terbatas saat menghadapi tim-tim kelas dunia. "Saya tidak tahu, karena kekalahan ini begitu menyakitkan bagi mereka sehingga mereka membutuhkan sedikit waktu untuk menerimanya," kata Vickery.