Prakiraan Pertandingan Jerman vs Paraguay di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Boston Stadium

Pertandingan Jerman vs Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia akan dimulai pada 29 Juni 2026 pukul 16:30 EST dan 21:30 GMT.

Ulasan Pertandingan Babak 32 Besar Piala Dunia: Jerman vs Paraguay

Tim Jerman yang tak terduga dan berbahaya akan berhadapan dengan tim Paraguay yang berhasil lolos ke babak 32 besar meskipun penampilannya di fase grup kurang konsisten. Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan ini di Boston, Massachusetts?

Bagaimana Jerman dan Paraguay bisa sampai di sini

Jerman menutup babak penyisihan grup dengan kekalahan mengejutkan dari Ekuador, namun hal itu tak berpengaruh karena mereka sudah memastikan lolos sebagai juara grup setelah menang 7-1 atas Curacao dan mencetak gol penentu di masa injury time dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading berkat aksi heroik pemain pengganti Deniz Undav.

Paraguay mengawali turnamen dengan sangat buruk setelah kalah 4-1 dari tuan rumah AS, namun mereka bangkit dan berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim Turkiye yang mengecewakan, padahal sebelumnya mereka diunggulkan. Hasil imbang 0-0 yang membosankan melawan Australia sudah cukup untuk membawa Paraguay melaju ke babak 32 besar. Jerman akan menjadi favorit di sini, dan pemenangnya akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis vs Swedia pada 4 Juli.

Getty Images

Ancaman beragam Jerman

Die Mannschaft telah mencetak 10 gol di turnamen ini, dan gol-gol tersebut dicetak oleh tujuh pemain berbeda, yang menunjukkan bagaimana tim asuhan Julian Nagelsmann dapat mengancam dari mana saja. Sebagai pemain yang baru bersinar belakangan ini, striker Stuttgart Deniz Undav telah mencetak tiga dari gol-gol tersebut, meskipun belum pernah menjadi starter dalam satu pertandingan pun. Dampak sebagai pemain pengganti andal darinya bisa menjadi kunci saat ia berperan sebagai pendukung bagi pemain Arsenal, Kai Havertz.

BACA LEBIH LANJUT: Nagelsmann tetap mendukung Jamal Musiala dan Florian Wirtz yang sedang mengalami penurunan performa

Getty Images

Serangan vs pertahanan yang kokoh

Tim Jerman asuhan Nagelsmann memiliki empat pemain depan yang menakutkan dan mampu bertukar posisi sesuka hati. Jamal Musiala dan Florian Wirtz senang menempati ruang-ruang di tengah di belakang penyerang utama Havertz, sehingga tantangan bagi mereka adalah tidak saling menghalangi di sepertiga akhir lapangan yang padat. Mereka kemungkinan akan menghadapi ujian berat melawan formasi 4-5-1 yang rapat saat Paraguay asuhan Gustafo Alvaro berusaha menggagalkan lawan-lawan mereka yang lebih terkenal. Dengan dua clean sheet dalam dua pertandingan terakhir, strategi Paraguay sudah jelas.

Getty Images

Berita cedera dan skorsing

Bek tengah Jerman, Nico Schlotterbeck, mengalami cedera ligamen lutut saat melawan Pantai Gading dan tidak akan bermain lagi di turnamen ini. Antonio Rudiger akan menggantikan pemain berusia 26 tahun itu, sementara bek kiri Nathaniel Brown diragukan tampil karena cedera ringan. Mantan bintang Newcastle, Miguel Almiron, diusir dari lapangan saat melawan Turki, dan tidak akan bermain untuk Paraguay dalam laga ini.

BACA LEBIH LANJUT: Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026 saat Inggris dan Spanyol bergerak ke arah yang berlawanan

Susunan Pemain Jerman yang Kemungkinan Turun

Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Susunan Pemain Paraguay yang Kemungkinan Akan Diturunkan

Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Skuad 26 pemain Jerman

Penjaga gawang: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart)

Bek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle United)

Gelandang: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Penyerang: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

Getty Images

Skuad Paraguay yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Oliveira (Olimpia).

Bek: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno).

Gelandang: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Penyerang: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Julian Nagelsmann akan memimpin tim Jerman dalam pertandingan ini, dengan belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia hingga saat ini. Susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring munculnya informasi mengenai susunan pemain.

Staf kepelatihan Paraguay belum dikonfirmasi dalam data yang tersedia, dan belum ada informasi mengenai cedera, skorsing, atau susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk pertandingan ini. Berita tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formasi

Jerman melaju ke babak 32 besar dengan catatan hasil yang campur aduk dalam empat pertandingan kompetitif terakhirnya, yakni tiga kemenangan dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Ekuador pada 25 Juni, yang mengakhiri rentetan kemenangan beruntun mereka. Sebelumnya, mereka mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan Curacao 7-1 di babak penyisihan grup, serta mengalahkan Amerika Serikat 1-2 dalam laga persahabatan prakompetisi pada 6 Juni. Mereka juga mengalahkan Finlandia 4-0 dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka pada bulan Mei.

Lima pertandingan terakhir Paraguay menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Australia pada 26 Juni, yang memastikan tempat mereka di babak gugur sebagai tim wildcard peringkat ketiga. Sebelumnya, mereka mengalahkan Turkiye 1-0 pada 20 Juni dan kalah 4-1 dari Amerika Serikat pada 13 Juni. Dalam laga persahabatan prakompetisi, mereka mengalahkan Nikaragua 4-0 tetapi kalah 2-1 dari Maroko pada bulan Maret.

Rekor Head-to-Head

GER Last 2 matches PAR 1 Menang 1 Seri 0 Menang Germany 3 - 3 Paraguay

Germany 1 - 0 Paraguay 4 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Kedua tim telah bertemu dua kali berdasarkan catatan yang tersedia, dengan kedua pertandingan tersebut menghasilkan gol. Pertemuan terakhir terjadi pada 14 Agustus 2013, sebuah pertandingan persahabatan yang berakhir dengan skor 3-3. Sebelumnya, Jerman mengalahkan Paraguay 1-0 dalam pertandingan fase grup Piala Dunia pada 15 Juni 2002. Jerman mencatatkan satu-satunya kemenangan mutlak dari dua pertemuan tersebut, dengan satu hasil imbang.

Klasemen

Jerman finis di posisi pertama Grup E, sementara Paraguay lolos dari Grup D di posisi ketiga.