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Kehadiran Arab: Messi dan Ronaldo di puncak pilihan FIFPro untuk pemain terbaik dunia

L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
E. Haaland
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
N. Mendes
D. Raya
D. Rice
V. van Dijk
M. Olise
M. Cucurella
T. Courtois
P. Cubarsi
Real Madrid
Barcelona
Arsenal
Manchester City
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Chelsea
Al Nassr FC
Inter Miami CF
J. Bellingham
LaLiga
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
World Cup
Morocco
Portugal
Spain
England
Argentina
Portugal
Inggris
Norwegia
Maroko
Prancis
Spanyol
Belanda
Belgia
Jerman
Arab Saudi
AS

Langkah terakhir sebelum pengumuman susunan pemain ideal

Asosiasi Pesepakbola Profesional Internasional "FIFPRO" mengumumkan daftar berisi 26 pemain yang masuk nominasi untuk menembus formasi terbaik tahun 2026.

Menurut situs resmi FIFPRO, sebanyak 19.806 pemain profesional dari 73 negara memberikan suara untuk memilih formasi terbaik tahun ini.

Formasi Terbaik Dunia merupakan satu-satunya penghargaan sepakbola di tingkat dunia yang pemenangnya ditentukan secara eksklusif melalui pemungutan suara para pemain profesional.

Daftar akhir nominasi untuk formasi terbaik putra mencakup 26 pemain yang memperoleh suara terbanyak dari rekan-rekan mereka, sebagai apresiasi atas performa mereka selama periode yang membentang dari 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026, termasuk kedua hari tersebut.

Syarat untuk bersaing adalah pemain harus telah tampil dalam minimal 30 pertandingan resmi selama periode tersebut.

Sebelas pemain yang memperoleh suara terbanyak di posisi masing-masing akan dipilih untuk bergabung dalam formasi terbaik putra, yang akan diumumkan pada hari Senin, 9 November, melalui platform digital Asosiasi Pesepakbola Profesional Internasional.

Formasi terbaik akan mencakup satu penjaga gawang, tiga bek, tiga pemain tengah, dan tiga penyerang yang memperoleh suara terbanyak.

Kursi kesebelas akan diberikan kepada pemain dari posisi lapangan yang belum memastikan tempatnya di dalam kategori sebelumnya, tetapi memperoleh suara tertinggi di antara pemain yang tersisa.

Daftar akhir nominasi sepanjang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgia) - Emiliano Martinez (Aston Villa/Chelsea, Argentina) - David Raya (Arsenal, Spanyol).

Bek: Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyol) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Spanyol) - Virgil van Dijk (Liverpool, Belanda) - Gabriel (Arsenal, Brasil) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) - William Saliba (Arsenal, Prancis) - Dayot Upamecano (Bayern Munich, Prancis).

Pemain tengah: Jude Bellingham (Real Madrid, Inggris) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) - Enzo Fernandez (Chelsea/Manchester City, Argentina) - Pedri (Barcelona, Spanyol) - Declan Rice (Arsenal, Inggris) - Rodri (Manchester City/Barcelona, Spanyol) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City, Norwegia) - Harry Kane (Bayern Munich, Inggris) - Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgia) - Kylian Mbappe (Real Madrid, Prancis) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Michael Olise (Bayern Munich, Prancis) - Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Portugal) - Lamine Yamal (Barcelona, Spanyol).

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