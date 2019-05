Jadwal Lengkap & Klasemen Liga 1 2019 Indonesia

Keseruan pekan kedua Liga 1 berlanjut hari ini. Simak jadwal lengkapnya di sini!

Pekan kedua Liga 1 2019 berlanjut hari ini. Ada dua laga seru yang bakal tersaji, yakni Borneo FC kontra Arema FC dan Persela Lamongan melawan Persipura Jayapura.

Pada laga pertama, Borneo hanya meraih hasil imbang di kandang sendiri, sedangkan Arema menelan kekalahan dari PSS. Sementara Persela dan Persipura sama-sama menderita kekalahan pada laga perdana mereka. Menarik untuk disaksikan klub mana di antara keempatnya yang akan menuai kemenangan perdana pada musim ini.

Berikut Jadwal Pekan Kedua Liga 1 2019:

21 Mei 2019 Persebaya vs Kalteng Putra

21 Mei 2019 Bali United vs Bhayangkara FC

22 Mei 2019 Borneo FC vs Arema FC

22 Mei 2019 Persela Lamongan vs Persipura Jayapura

23 Mei 2019 Persib vs TIRA-Persikabo (Ditunda)

24 Mei 2019 Barito Putera vs Madura United

24 Mei 2019 PSM Makassar vs Perseru Badak Lampung FC

25 Mei 2019 PSS Sleman vs Semen Padang

26 Mei 2019 PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Keterangan: Semua pertandingan kick-off pukul 20.30 WIB.

*Jadwal akan diupdate sewaktu-waktu

