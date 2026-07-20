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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tegar Paramartha

DAFTAR JUARA Piala Dunia (1930-2026)

World Cup
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Spain
Germany
Belgium
Denmark
Poland
Iran
Sweden
Argentina
South Korea
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Inilah daftar lengkap juara turnamen olahraga paling akbar di dunia!

Timnas Spanyol dinobatkan sebagai kampiun Piala Dunia 2026 usai mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0 pada laga final di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7) dini hari WIB.

Setelah meraih gelar perdana 16 tahun silam di Afrika Selatan, Tim Matador berjaya kembali berkat gol semata wayang Ferran Torres di babak perpanjangan waktu.

Skuad Luis de la Fuente terlihat sangat dominan menghadapi La Albicelestes, namun harus menunggu sampai menit ke-106 untuk bisa membobol gawang Emi Martinez. Argentina harus mengakhiri laga dengan sepuluh orang menyusul kartu merah Enzo Fernandez pada injury time waktu normal.

Simak daftar lengkap para kampiun sepanjang sejarah berikut ini!

DAFTAR JUARA PIALA DUNIA

TAHUNJUARASKORRUNNER-UP
1930Uruguay4-2Argentina
1934Italia2-1 (aet)Cekoslowakia
1938Italia4-2Hungaria
1942-Perang Dunia II-
1946-Perang Dunia II-
1950Uruguay2-1Brasil
1954Jerman Barat3-2Hungaria
1958Brasil5-2Swedia
1962Brasil3-1Cekoslowakia
1966Inggris4-2 (aet)Jerman Barat
1970Brasil4-1Italia
1974Jerman Barat2-1Belanda
1978Argentina3-1 (aet)Belanda
1982Italia3-1Jerman Barat
1986Argentina3-2Jerman Barat
1990Jerman Barat1-0Argentina
1994Brasil0-0 (Pen: 3-2)Italia
1998Prancis3-0Brasil
2002Brasil2-0Jerman
2006Italia1-1 (Pen: 5-3)Prancis
2010Spanyol1-0Belanda
2014Jerman1-0 (aet)Argentina
2018Prancis4-2Kroasia
2022Argentina3-3 (PEN: 4-2)Prancis
2026Spanyol1-0 (aet)Argentina

SIAPA PALING BANYAK JUARA PIALA DUNIA?

Brasil masih memegang status sebagai peraih trofi Piala Dunia terbanyak dengan koleksi lima titel yang diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002.

Pada tahun terakhir juara, Selecao bertemu dengan Jerman yang merupakan pesaing terdekat, dan jika kalah maka Der Panser bisa menyamai perolehan gelar Brasil (4) saat itu. Namun, aksi gemilang Ronaldo membuat Oliver Kahn dan kawan-kawan tertunduk di Jepang dan membuat Selecao memperlebar selisih trofi.

Bagaimanapun juga, 12 tahun berselang, Jerman lagi-lagi mempersempit selisih tersebut, mereka meraih gelar keempat yang ironisnya saat turnamen digelar di Brasil dan Jerman berhasil mempermalukan Selecao dengan skor 7-1 saat bertemu di semi-final.

Selain Jerman, Italia juga menjadi rival terdekat Brasil, dengan Azzurri sukses empat kali mengangkat trofi. Argentina tetap dengan tiga piala, dan prestasi terbaru Spanyol membawa Tim Matador menyamai dua gelar Prancis dan Uruguay, sementara Inggris baru meraih satu trofi pada 1966.

TIMJUMLAH GELARRUNNER-UPTAHUN JUARA
Brasil521958, 1962, 1970, 1994, 2002
Jerman (Jerman Barat)441954, 1974, 1990, 2014
Italia421934, 1938, 1982, 2006
Argentina341978, 1986, 2022
Spanyol202010, 2026
Prancis221998, 2018
Uruguay201930, 1950
Inggris101966
Belanda03 
Republik Ceko (Cekoslowakia)02 
Hungaria02 
Swedia01 
Kroasia01 

Daftar lengkap juara liga-liga top Eropa

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