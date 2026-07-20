Timnas Spanyol dinobatkan sebagai kampiun Piala Dunia 2026 usai mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0 pada laga final di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7) dini hari WIB.

Setelah meraih gelar perdana 16 tahun silam di Afrika Selatan, Tim Matador berjaya kembali berkat gol semata wayang Ferran Torres di babak perpanjangan waktu.

Skuad Luis de la Fuente terlihat sangat dominan menghadapi La Albicelestes, namun harus menunggu sampai menit ke-106 untuk bisa membobol gawang Emi Martinez. Argentina harus mengakhiri laga dengan sepuluh orang menyusul kartu merah Enzo Fernandez pada injury time waktu normal.

Simak daftar lengkap para kampiun sepanjang sejarah berikut ini!

DAFTAR JUARA PIALA DUNIA

TAHUN JUARA SKOR RUNNER-UP 1930 Uruguay 4-2 Argentina 1934 Italia 2-1 (aet) Cekoslowakia 1938 Italia 4-2 Hungaria 1942 - Perang Dunia II - 1946 - Perang Dunia II - 1950 Uruguay 2-1 Brasil 1954 Jerman Barat 3-2 Hungaria 1958 Brasil 5-2 Swedia 1962 Brasil 3-1 Cekoslowakia 1966 Inggris 4-2 (aet) Jerman Barat 1970 Brasil 4-1 Italia 1974 Jerman Barat 2-1 Belanda 1978 Argentina 3-1 (aet) Belanda 1982 Italia 3-1 Jerman Barat 1986 Argentina 3-2 Jerman Barat 1990 Jerman Barat 1-0 Argentina 1994 Brasil 0-0 (Pen: 3-2) Italia 1998 Prancis 3-0 Brasil 2002 Brasil 2-0 Jerman 2006 Italia 1-1 (Pen: 5-3) Prancis 2010 Spanyol 1-0 Belanda 2014 Jerman 1-0 (aet) Argentina 2018 Prancis 4-2 Kroasia 2022 Argentina 3-3 (PEN: 4-2) Prancis 2026 Spanyol 1-0 (aet) Argentina

SIAPA PALING BANYAK JUARA PIALA DUNIA?

Brasil masih memegang status sebagai peraih trofi Piala Dunia terbanyak dengan koleksi lima titel yang diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002.

Pada tahun terakhir juara, Selecao bertemu dengan Jerman yang merupakan pesaing terdekat, dan jika kalah maka Der Panser bisa menyamai perolehan gelar Brasil (4) saat itu. Namun, aksi gemilang Ronaldo membuat Oliver Kahn dan kawan-kawan tertunduk di Jepang dan membuat Selecao memperlebar selisih trofi.

Bagaimanapun juga, 12 tahun berselang, Jerman lagi-lagi mempersempit selisih tersebut, mereka meraih gelar keempat yang ironisnya saat turnamen digelar di Brasil dan Jerman berhasil mempermalukan Selecao dengan skor 7-1 saat bertemu di semi-final.

Selain Jerman, Italia juga menjadi rival terdekat Brasil, dengan Azzurri sukses empat kali mengangkat trofi. Argentina tetap dengan tiga piala, dan prestasi terbaru Spanyol membawa Tim Matador menyamai dua gelar Prancis dan Uruguay, sementara Inggris baru meraih satu trofi pada 1966.

TIM JUMLAH GELAR RUNNER-UP TAHUN JUARA Brasil 5 2 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 Jerman (Jerman Barat) 4 4 1954, 1974, 1990, 2014 Italia 4 2 1934, 1938, 1982, 2006 Argentina 3 4 1978, 1986, 2022 Spanyol 2 0 2010, 2026 Prancis 2 2 1998, 2018 Uruguay 2 0 1930, 1950 Inggris 1 0 1966 Belanda 0 3 Republik Ceko (Cekoslowakia) 0 2 Hungaria 0 2 Swedia 0 1 Kroasia 0 1

Daftar lengkap juara liga-liga top Eropa