Timnas Spanyol dinobatkan sebagai kampiun Piala Dunia 2026 usai mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0 pada laga final di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7) dini hari WIB.
Setelah meraih gelar perdana 16 tahun silam di Afrika Selatan, Tim Matador berjaya kembali berkat gol semata wayang Ferran Torres di babak perpanjangan waktu.
Skuad Luis de la Fuente terlihat sangat dominan menghadapi La Albicelestes, namun harus menunggu sampai menit ke-106 untuk bisa membobol gawang Emi Martinez. Argentina harus mengakhiri laga dengan sepuluh orang menyusul kartu merah Enzo Fernandez pada injury time waktu normal.
Simak daftar lengkap para kampiun sepanjang sejarah berikut ini!
DAFTAR JUARA PIALA DUNIA
|TAHUN
|JUARA
|SKOR
|RUNNER-UP
|1930
|Uruguay
|4-2
|Argentina
|1934
|Italia
|2-1 (aet)
|Cekoslowakia
|1938
|Italia
|4-2
|Hungaria
|1942
|-
|Perang Dunia II
|-
|1946
|-
|Perang Dunia II
|-
|1950
|Uruguay
|2-1
|Brasil
|1954
|Jerman Barat
|3-2
|Hungaria
|1958
|Brasil
|5-2
|Swedia
|1962
|Brasil
|3-1
|Cekoslowakia
|1966
|Inggris
|4-2 (aet)
|Jerman Barat
|1970
|Brasil
|4-1
|Italia
|1974
|Jerman Barat
|2-1
|Belanda
|1978
|Argentina
|3-1 (aet)
|Belanda
|1982
|Italia
|3-1
|Jerman Barat
|1986
|Argentina
|3-2
|Jerman Barat
|1990
|Jerman Barat
|1-0
|Argentina
|1994
|Brasil
|0-0 (Pen: 3-2)
|Italia
|1998
|Prancis
|3-0
|Brasil
|2002
|Brasil
|2-0
|Jerman
|2006
|Italia
|1-1 (Pen: 5-3)
|Prancis
|2010
|Spanyol
|1-0
|Belanda
|2014
|Jerman
|1-0 (aet)
|Argentina
|2018
|Prancis
|4-2
|Kroasia
|2022
|Argentina
|3-3 (PEN: 4-2)
|Prancis
|2026
|Spanyol
|1-0 (aet)
|Argentina
SIAPA PALING BANYAK JUARA PIALA DUNIA?
Brasil masih memegang status sebagai peraih trofi Piala Dunia terbanyak dengan koleksi lima titel yang diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002.
Pada tahun terakhir juara, Selecao bertemu dengan Jerman yang merupakan pesaing terdekat, dan jika kalah maka Der Panser bisa menyamai perolehan gelar Brasil (4) saat itu. Namun, aksi gemilang Ronaldo membuat Oliver Kahn dan kawan-kawan tertunduk di Jepang dan membuat Selecao memperlebar selisih trofi.
Bagaimanapun juga, 12 tahun berselang, Jerman lagi-lagi mempersempit selisih tersebut, mereka meraih gelar keempat yang ironisnya saat turnamen digelar di Brasil dan Jerman berhasil mempermalukan Selecao dengan skor 7-1 saat bertemu di semi-final.
Selain Jerman, Italia juga menjadi rival terdekat Brasil, dengan Azzurri sukses empat kali mengangkat trofi. Argentina tetap dengan tiga piala, dan prestasi terbaru Spanyol membawa Tim Matador menyamai dua gelar Prancis dan Uruguay, sementara Inggris baru meraih satu trofi pada 1966.
|TIM
|JUMLAH GELAR
|RUNNER-UP
|TAHUN JUARA
|Brasil
|5
|2
|1958, 1962, 1970, 1994, 2002
|Jerman (Jerman Barat)
|4
|4
|1954, 1974, 1990, 2014
|Italia
|4
|2
|1934, 1938, 1982, 2006
|Argentina
|3
|4
|1978, 1986, 2022
|Spanyol
|2
|0
|2010, 2026
|Prancis
|2
|2
|1998, 2018
|Uruguay
|2
|0
|1930, 1950
|Inggris
|1
|0
|1966
|Belanda
|0
|3
|Republik Ceko (Cekoslowakia)
|0
|2
|Hungaria
|0
|2
|Swedia
|0
|1
|Kroasia
|0
|1