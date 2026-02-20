A Liverpool Echo híres házi törvényszéke, a „Liverpool jury" úgy ítélte meg, hogy nem mehet el szó nélkül a Szoboszlai Dominik körül kialakult media hisztéria mellett. Az esküdtszék két szakírója, Andrew Cullen és James Noble Szoboszlai Dominik fontosságáról beszélgetett, valamint arról, hogyan kell kezelni a Real Madrid érdeklődéséről szóló pletykákat.

Andrew Cullen véleménye

Szoboszlai egyértelműen a világsztárság felé tart. A sztárság pedig mindig vonzza a tekinteteket – Liverpool esetében a kíváncsi szemek gyakran Spanyolországból érkeznek, ahol a nagy klubok – mint például a Real Madrid, a szerk – kivárnak a háttérben.

Egy olyan csapatban, amelyből ebben az idény nagy részében hiányzott a higgadtság, Szoboszlai mindvégig megőrizte a nyugalmát. Egy olyan együttesben, amelyből néha hiányzott az extraklasszis, ő ragyogott.

Kulcsfontosságú a klubvezetőség, a játékosok és a szurkolók számára is, hogy a Liverpool meg tudja tartani a legjobb futballistáit. Tavaly nyáron láthattuk – Trent Alexander-Arnold esetében, a szerk –, milyen problémát jelenthet a lojalitás hiánya. Bajnokesélyes csapatot hűség nélkül nem lehet építeni.

A Szoboszlai–Madrid pletykák egyelőre inkább tűnnek zajnak, mintsem konkrétumokkal alátámasztott tárgyalásoknak. Ugyanakkor ha a magyar középpályás így folytatja, szinte elkerülhetetlennek tűnik, hogy Európa legnagyobb klubjai előbb-utóbb valóban bejelentkezzenek érte.

A klub 2025-ös átigazolásait egyelőre korai lenne dicsérni vagy bírálni. Viharos idényen van túl a csapat, hibákkal és megingásokkal, ugyanakkor láthattunk kifejezetten izgalmas, dinamikus és technikás felvillanásokat is.

A liverpooli karrierjét rosszul kezdő Florian Wirtz mostanra egyre inkább kibontakozik, kinyilik, mint egy virág. Milos Kerkez is egyre többet villant meg a képességeiből, míg Hugo Ekitiké teljesítménye is egyre meggyőzőbb. A nyári átigazolási időszak ismét kulcsonfontosságú lesz a vörösök számára – remélhetőleg Szoboszlai nem a távozók listáján szerepel majd.

James Noble véleménye

Szoboszlai Dominik pazar gólja – amely egy gyönyörű összjáték után született – volt a csúcspontja a múlt szombati, Brighton elleni 3–0-s FA-kupa-sikernek.

„A játékunk Szoboszlai teljesítményétől függ, nagy mértékben támaszkodunk rá. Jelenleg a világ egyik legjobb játékosa”

– hangsúlyozta Mohamed Szalah a szombati mérkőzés után. Az egyiptomi klasszis tökéletes passza készítette elő a 25 éves középpályás találatát. Szavai sokatmondóak voltak – és teljes mértékben helytállóak.

Micsoda vezéregyéniség, micsoda motorja volt a sokszor küszködő Liverpoolnak ebben az idényben! – Szoboszlai tíz gólnál jár – ráadásul ebből négyet szabadrúgásból szerzett –, emellett több poszton is kiemelkedőt nyújt. Fáradhatatlanul dolgozik labdával és labda nélkül, passzjátéka rendkívül sokoldalú – és még hosszan sorolhatnánk, mi mindent tesz hozzá a csapat játékához.

Nem meglepő, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a jövőjére: egyrészt felmerült, hogy idővel a Liverpool csapatkapitánya lehet. Másrészt ne felejtsük el, hogy a szerződése 2028 nyarán lejár, így a klub számára kulcsfontosságú lehet a konraktus meghosszabbítása, mielőtt a Real Madrid konkrét ajánlatot tenne a magyar játékosért.

A klubnak minél hamarabb meg kell hosszabbítania Szoboszlai szerződését, ezután pedig a klub és a játékos közösen, kéz a kézben fejlődhetnek tovább, ezzel megalapozva a hosszú és sikeres közös jövőt.

A múlt heti győzelmek megmutatták, hogy a Liverpool egyre kiegyensúlyozottabb, és Szoboszlai hiányában – a magyar játékos eltiltás miatt kihagyta a Sunderland elleni mérkőzést, a szerk – is képes volt nyerni. Ráadásul sem Wirtz, sem Ekitiké nem jegyzett gólt vagy gólpasszt a Sunderland és a Brighton ellen – ez pedig a csapat tartását és mélységét bizonyítja.

Mennyire valós a Real Madrid érdeklődése?

Marco Rossi nemrég egy interjúban elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta rajong a Real Madridért, bár ez eddig is nyílt titok volt, Szoboszlai is beszélt róla korábban. Erre az interjúra az egész nemzetközi média ráugrott, és azóta folyamatosan arról cikkeznek, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Madridba tart.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolási ügyével kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához. Azonban az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Szoboszlai Dominik játékosügynöke, Esterházy Mátyás korábban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint ügyfele távozna Liverpoolból.





