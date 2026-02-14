Goal.com
Live
Kerkez MilosPaul ELLIS / AFP
C. Kovács Attila

Kerkez Milos tanári passzából szerezte meg a vezetést a Liverpool! + videó

A Liverpool a Brightont fogadta az FA-kupa negyedik fordulójában szombat este. A találkozó első gólja Kerkez Milos beadásából született.

A magyar balhátvéd szorgalmason összegyűjtött egy lecsorgó labdát a bal oldalon a 42. percben, majd középre adta a játékszert, a középen berobbanó Curtis Jones pedig ellentmondást nem tűrően érkezett középen, lövése pedig a felső lécről vágódott a kapuba. 

A Liverpool Curtis Jones góljának köszönhetően 1-0-s előnyből várhatja a második félidőt.

A Liverpool vezető gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

Frissítés!

A Liverpool végül 3-0-ra nyert, és továbbjutott az FA-kupa negyedik fordulójába. A találkozó második gólját Szoboszlai Dominik szerezte, a magyar játékos egy remek akció végén pókhálózta ki a jobb felsőt. 

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott

A lefújást követően Szoboszlai Dominik szerényen nyilatkozott, Mohamed Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye.



