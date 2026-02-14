Kerkez Milos tanári passzából szerezte meg a vezetést a Liverpool! + videó

A magyar balhátvéd szorgalmason összegyűjtött egy lecsorgó labdát a bal oldalon a 42. percben, majd középre adta a játékszert, a középen berobbanó Curtis Jones pedig ellentmondást nem tűrően érkezett középen, lövése pedig a felső lécről vágódott a kapuba.

A Liverpool Curtis Jones góljának köszönhetően 1-0-s előnyből várhatja a második félidőt.

Frissítés!

A Liverpool végül 3-0-ra nyert, és továbbjutott az FA-kupa negyedik fordulójába. A találkozó második gólját Szoboszlai Dominik szerezte, a magyar játékos egy remek akció végén pókhálózta ki a jobb felsőt.

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott.

A lefújást követően Szoboszlai Dominik szerényen nyilatkozott, Mohamed Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye.





