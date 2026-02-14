Goal.com
Szoboszlai SzalahGetty Images
C. Kovács Attila

Szoboszlai szerényen nyilatkozott, Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye

Mohamed Szalah szerint Szoboszlai Dominik az egyik legjobb formában lévő játékos a világon, és tőle függ, hogy a Liverpool megnyeri-e az FA-kupát ebben az idényben.

A Liverpool 3-0-s győzelmet aratott a Brighton ellen az FA-kupa negyedik fordulójában. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kivették a részüket a Liverpool sikeréből, előbbi gólpasszt adott, utóbbi bombagólt szerzett a találkozón

A mérkőzést követően Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a TNT Sport kamerái előtt értékelték a látottakat. A műsorvezető először Mohamed Szalah felé fordult. 

„Szerintem ez [Szoboszlai] teljesítményétől függ majd. Nagy mértékben támaszkodunk rá"

– válaszolta Szalah arra a kérdésre, hogy a Liverpool megnyerheti-e idén az FA-kupát.

„Ebben a szezonban ő az egyik legjobb játékos a világon. Remélem, hogy továbbra is így tud majd teljesíteni. Nagyszerű dolog trófeát nyerni. Remélhetőleg meg tudjuk majd nyerni az FA-kupát”

– tette hozzá az egyiptomi szélső.

A riporter ezután Szoboszlaihoz fordult:

 „Nem vagyok Steven Gerrard, még ha ő is a klub legendája volt" 

– válaszolta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy olyan szezont fut-e, mint egykoron Steven Gerrard.

„Megpróbálom a saját történetemet írni, és minden meccsen a legjobb formámat hozni. Remélem, hogy tovább tudunk jutni. Csak egyre jobb és jobb akarok lenni, és minél több gólt szerezni" 

– zárta gondolatait a 25 éves magyar középpályás.

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott


0