Marco Rossi leleplezte Szoboszlai Dominik titkát, a magyar játékos a Real Madridhoz igazol?

Közben az is nyílt titok, hogy Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításról tárgyal a Liverpoollal, ezt maga a magyar játékos is megerősítette, ám egyelőre nem született megállapodás a felek között.

Marco Rossi azonban eddig nem ismert titkot árult el Szoboszlairól:

„Mindig is egy álma volt, hogy a Real Madrid játékosa legyen. Nagyon közelről láttam a pályafutását és szoros a kapcsolatunk Dominikkal. Gyerekkora óta a Real Madrid volt az álma. Azzal a céllal kezdett el gyerekként futballozni, hogy egy nap a Real Madridban játszhasson. Nem tudom, hogy megtörténik-e valaha, ehhez neki és a klubjának is döntést kell hoznia, de azt sem zárom ki, hogy mégis Liverpoolban marad. Különösen annak tükrében, hogy milyen nagy becsben tartják a klubnál, ahol nagyon fontos játékossá vált és szintén a világ egyik legnagyobb klubja.”

– hangsúlyozta a magyar válogatott szövetségi kapitány, aki azonban a klubváltást sem zárja ki teljesen:

„A gyerekkori álom valóra váltásának a gondolata mindig ott fog motoszkálni az ember fejében, s szerintem ez az egyetlen dolog, amely ráveheti Szoboszlai az esetleges váltásra. Ezzel együtt azt sem lehet kizárni, hogy végső soron a szerződéshosszabbítás mellett dönt majd, hiszen a klub rendkívül nagyra értékeli őt, s nem túlzás azt mondani, hogy kulcsfigurává nőtte ki magát a klubon belül”

– idézte Rossit a WinWin nevű sportportál.

A Real Madrid valóban érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, a Real Madrid Eduardo Camavingát ajánlaná fel a Liverpoolnak Szoboszlai Dominikért cserébe. A Marca értesülései szerint a legfrissebb lehetséges madridi ajánlat 30 millió fontról szólna, valamint Camavinga játékjogát is bevonnák az üzletbe.

Fél Európa Szoboszlaiért áll sorba

Mint ismert, nemcsak a Real Madrid látná szívesen a magyar válogatott csapatkapitányát, hanem a Manchester City és az Atlético Madrid is élénken érdeklődik a 25 éves középpályás iránt. Bár kétségtelen tény, hogy a legkomolyabb kérőnek messze a Királyi Gárda tűnik.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Sallai Roland és Szoboszlai is pórul jártak a liverpooli döntése miatt.

Forrás: Marca

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.