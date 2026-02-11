Szoboszlai és Kerkez nélkül is kiszenvedte a győzelmet a Liverpool

A Sunderland otthonában magyar labdarúgók nélküli kezdőcsapatot küldött pályára a Liverpoolt irányító Arne Slot. A holland szakember eltiltás miatt nem számíthatott Szoboszlai Dominik játékára (a magyar válogatott csapatkapitánya bombagólt szerzett vasárnap a Manchester City elleni 2-1-re elveszített rangadón, ám a hosszabbításban kiállították), míg Kerkez Milos helyett ezúttal Andy Robertson kapott lehetőséget a védelem bal szélén.

A meccset a hazaiak kezdték intenzívebben, ám idővel átvette az irányítást a vendég együttes, teljesen beszorította ellenfelét, ám a vezetést nem sikerült megszereznie. A Bajnokok Ligája-indulást garantáló helyekre hajtó vörösök próbálták széthúzni a Sunderland védelmét, mindkét szélről jöttek a beadások, ám nem sikerült feltörni a hazai falat. A legnagyobb helyzet Florian Wirtz előtt adódott, ám előbb a hazaiak kapuját őrző Roefs védte a német középpályás lövését, majd a kapufa mentette meg a hazaiakat.

A fordulás után aztán megtört a jég, a 61. percben Szalah jobb oldali szöglete után a csapatkapitány, Van Dijk bólintott a léc alá. A 69. percben aztán a balszerencse ismét utolérte Arne Slot együttesét, a jobbhátvédként szerepet kapó, a bajnokságban először kezdőcsapatba jelölt Wataru Endo egy mentés során súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról.

A 78. percben akár le is zárhatta volna a meccset a Pool, ám Ekitiké nagy helyzetben a jobb alsó sarok mellé bólintott. Ezen az estén viszont ez a kihagyott helyzet is belefért a Liverpoolnak, és az első csapat lett a mostani idényben, amelyik idegenben győzte le a Sunderlandet.

Az Arsenalt üldöző Manchester City nem hibázott a Fulham ellen, Semenyo, O’Reilly és Haaland góljaival magabiztosan nyert, és három pontra megközelítette a csütörtök este pályára lépő Arsenalt.

A többi szerdai mérkőzésen:

Aston Villa-Birmingham 1-0 (0-0)

Crystal Palace-Burnley 2-3 (2-3)

Manchester City-Fulham 3-0 (3-0)

Nottingham-Wolverhampton 0-0