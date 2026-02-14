A Liverpool Kerkez és Szoboszlai villanásának köszönhetően tükörsimán jutott tovább az FA-kupában

A találkozó első gólját a Liverpool szerezte meg a 42. percben, a magyar balhátvéd szorgalmason összegyűjtött egy lecsorgó labdát a bal oldalon, majd középre adta a játékszert, a középen berobbanó Curtis Jones pedig ellentmondást nem tűrően érkezett középen, lövése pedig a felső lécről vágódott a kapuba (1-0).

A fordulást követően a Liverpool megduplázta az előnyét, az 56. percben egy fordítás után Mohamed Szalah ugratta ki egyérintőből Szoboszlai Dominikot, aki nem cipelte a labdát, hanem inkább rögtön kipókhálózta a jobb felső sarkot, a Brighton kapusának, Jason Steele-nek esélye sem volt kiütnie a labdát (2-0). Ez volt a magyar középpályás tizedik gólja a most futó idényben.

A 67. percben Mohamed Szalahot buktatták a védők a tizenhatoson belül, Stuart Attwell játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. Az egyiptomi támadó pedig magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool 3-0-ra nyert, és bejutott az FA-kupa nyolcaddöntőjébe.

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott.

Szoboszlai Dominik gólját IDE KATTINTVA, Kerkez Milos gólpasszát IDE KATTINTVA, a mérkőzés tudosítását pedig IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A lefújást követően Szoboszlai Dominik szerényen nyilatkozott, Mohamed Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye.





