„Én voltam az ügynökük” – Vinícius kitálalt a Real Madrid nagy igazolásairól: Szoboszlai a következő célpont?

Kylian Mbappé 2024-es érkezése a Santiago Bernabéuba véget vetett a modern futballtörténelem leghosszabb átigazolási szappanoperájának. A francia klasszis 90 meccsen lőtt 82 góljával (ebből 38-at az idei szezonban termelt) azonnal a csapat motorjává vált, de mint kiderült, a háttérben nemcsak a vezetőség, hanem a csapattársak is gőzerővel lobbiztak érte.

„Minden nyáron írtam neki” – Vinícius, a toborzótiszt

A brazil szélső Ibai Llanosnak adott interjújában ismerte el, hogy kvázi ügynökként funkcionált az elmúlt években.

„Minden nyáron írtam Mbappénak: ’Mikor jössz már?’ Úgy viselkedtem, mint egy ügynök. Jude Bellinghamnél ugyanezt csináltam. A legjobbakkal akarok együtt játszani, mert így van a legtöbb esélyünk a győzelemre” – mesélte Vinícius.

Bár sokan feszültséget vizionáltak a két dudás között, Mbappé cáfolta a súrlódásokat: „Sokkal jobb a kapcsolatunk idén, jobban megismertük egymást. Két híres játékos egy csapatban sok újságot elad, de mi normalizáljuk ezt a figyelmet.”

Szoboszlai a következő „ügyfél”?

A legérdekesebb kérdés azonban az: vajon Vinícius már Szoboszlai Dominikot is hasonló módszerekkel ostromolja? A brazil támadó elárulta, hogy szoros barátságot ápol a Liverpool magyar 10-esével, akivel rendszeresen beszélnek. A kapcsolat olyannyira élő, hogy Szoboszlai az elsők között jelentkezett be Vinícius hamarosan érkező egyedi Nike-cipőkollekciójáért.

„Sok játékos írt nekem, hogy játszhasson majd benne. Paquetá a Flamengóból, és a liverpooli Szoboszlai is kért tőlem” – kotyogta el a brazil.

Látva Vinícius bevallott stratégiáját – miszerint folyamatos üzenetekkel bombázza a kiszemelt világklasszisokat –, nem lenne meglepő, ha Szoboszlai telefonján is egyre gyakrabban villanna fel a Real Madrid 7-esének neve. A „madridi lobbi” ráadásul erős: Vinícius mellett ott van az a Trent Alexander-Arnold is, aki tavaly tette át székhelyét Liverpoolból Madridba, és aki Szoboszlai egyik legjobb barátja.

A kérdés már csak az: a közös cipőmárka és a baráti beszélgetések végül egy közös öltözőhöz is vezetnek a Bernabéuban?

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.