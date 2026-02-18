Van Dijk átadta a csapatkapitányi karszalagot Szoboszlai Dominiknak!

Korábban a The Sun írt egy hosszabb cikket Szoboszlai Dominikról. Az angol napilap két oldalon keresztül taglalta a magyar középpályás érdemeit, kiemelve, hogy szerintük a 25 éves játékos lehet a klub következő csapatkapitánya Virgil van Dijk után. Most a holland középső védőt is megkérdezték az ügyben:

„Ez teljes mértékben az edzőn múlik, azt hiszem. Nem tudom. Igen”

– válaszolta Van Dijk, amikor arról kérdezték, Szoboszlai egy nap átveheti-e a karszalagot.

„Dominik egy olyan játékos, aki szerintem még a következő lépést is megteheti abban, hogy ennek a csapatnak a vezetője legyen. Mindez azzal kezdődik, hogy példát mutat, és ezt az idény során már többször megtette."

Ugyanakkor úgy véli, Szoboszlai még fejlődhet is ezen a téren:

„De minden másban is van még előrelépési lehetőség, ami szerintem jó dolog, szóval remélhetőleg a következő években nagyon fontos lesz a Liverpool számára.”

– zárta gondolatait a 34 éves középhátvéd.

Szoboszlait elismerik Liverpoolban, aminek hamarosan új szerződés lehet a vége

A 25 éves középpályást Mohamed Szalah a múlt hétvégén „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte, de Arne Slot is csak áradozott a magyar játékosróla Brighton ellen 3-0-ra megnyert Fa-kupa mérkőzés után, ahol a 25 éves középpályás megszerezte idénybeli 10. gólját, amivel már túlszárnyalta a klubnál elért eddigi legjobb eredményét.

A középpályás új szerződéséről továbbra is folynak a tárgyalások; nemrég Szoboszlai Dominik ügynöke szólalt meg a hosszabbítással kapcsolatban, de korábban a magyar középpályás is megerősítette, hogy folyamatosak az egyeztetések közte és a klub között.

A Real Madrid is bejelentkezett Szoboszlaiért?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marco Rossi elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridot favorizálja. Pár éve Szoboszlai Dominik is beszélt arról az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt, hogy gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához.

