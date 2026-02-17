Marco Rossi a winwin.com-nak azt nyilatkozta a hétvégén, hogy Szoboszlai Dominik már gyerekkora óta rajong a Real Madridért, és azért kezdett el focizni, hogy egy napon a Király Gárda játékosa legyen. A magyar szövetségi kapitány nyilatkozatára a spanyol, az angol és a magyar média is egyből ráugrott, és azóta nap mint nap cikkek tucatjai készülnek arról, hogy Szoboszlai a Real Madridhoz igazol.

A 25 éves középpályás játékosügynöke, Esterházy Mátyás két héttel ezelőtt adott interjút az nb1.hu-nak, ahol beszélt Szoboszlai közelgő liverpooli szerződéshosszabbításáról, és arról, mennyi valóság alapja van a sajtóban terjedő pletykáknak, találgatásoknak.

Szoboszlai marad Liverpoolban

„Teljesen normális, hogy amikor így teljesít Dominik, az emberek mindig arról beszélnek, hova tovább, és van-e feljebb"

– hangsúlyozta Esterházy Mátyás, azonban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint Szoboszlai Dominik távozna Liverpoolból:

„Nekünk ez [a távozás – a szerk] nem téma. A szezon közepén vagyunk, rengeteg feladata van a Premier League-ben, az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is. Így egyelőre arról beszélni, hogy a nyáron mi lesz, szerintem nem helyes. Ráadásul a Liverpool tényleg a világ egyik legnagyobb klubja, és a Dominik olyan pozícióban van csapaton belül, amiben sok tartalék van még. Úgyhogy nem tekintünk másfelé"

– zárta gondolatait az EM Sports tulajdonosa.

Esterházy szavaiból arra lehet következtetni, hogy Szoboszlai és menedzsere is hosszabbítani szeretne a Liverpoollal, de a játékos jelentős fizetésemelésben gondolkodik, hiszen a csapaton belül betöltött pozíciója alapján jóval magasabb fizetést érdemelne.

A Capology szerint a magyar középpályás a Liverpool 12. legjobban fizetett játékosa heti 120 ezer fonttal. Összehasoníltásképpen Mohamed Szalah 400 ezer fontot, Virgil van Dijk 350 ezer fontot, Alexander Isak 280 ezer fontot és Florian Wirtz 200 ezer fontot keresnek hetente, vagyis valóban sok tartalék van még a csapaton belül, ahogy Esterházy Mátyás is fogalmazott.





Vinícius Szoboszlai Dominikra vetette ki a hálóját?

Korábban egyébként maga Szoboszlai Dominiik is megerősítette, hogy gyerekkorában a Real Madrid sikereiért szorított.

És a napoban az is kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya jó kapcsolatot ápol Vinícius Júniorral. A Real Madrid brazilja elmondása szerint gyakran vált üzeneteket a 25 éves magyar játékossal. Vinícius azt is elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához.

