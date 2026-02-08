Kiderült, hány mérkőzésre tiltották el Szoboszlai Dominikot a piros lapja miatt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-1-s vereséget a Manchester Citytől a Premier League 25. fordulójában. Szoboszlai Dominik először egy pazar szabadrúgásgóllal jelentkezett a találkozón, majd nem sokkal később Erling Haaland visszarántásáért kiállították.

A Liverpool közmeményben reagált Szoboszlai kiállítására

A Szoboszlai Dominik eltiltása egy mérkőzésre szól – derült ki a vörösök hivatalos közleményéből.

A Premier League szabályai szerint ha valakit gólra törő helyzet megakadályozásáért (DOGSO) állítanak ki – ami nem minősül veszélyes vagy erőszakos játékos megnyilvánulásnak –, akkor automatikusan csak egymeccses eltiltás jár, nem három meccs – tehát Szoboszlai egy mérkőzést ki fog hagyni, a következő Premier League-találkozón, amikor a Liverpool a Sunderland ellen lép pályára.