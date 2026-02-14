Goal.com
C. Kovács Attila

Bombagól, amitől felrobbant a stadion! Szoboszlai idénybeli tizedik góljával kipókhálózta a felső sarkot + videó

Szoboszlai Dominik megszerezte idénybeli tizedik gólját a Brighton ellen. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool a Brightont fogadta az FA-kupa negyedik fordulójában szombaton 21 órától. Az első félidő végén Kerkez Milos gólpassza után Curtis Jones volt eredményes, így a csapatok 1-0-s liverpooli előnnyel vonulhattak az öltözőbe. 

Szoboszlai Dominik ismét villant

A második félidő 56. percében egy fordítás után Mohamed Szalah ugratta ki egyérintőből Szoboszlai Dominikot, aki nem cipelte a labdát, hanem inkább rögtön kipókhálózta a jobb felső sarkot, a Brighton kapusának, Jason Steele-nek esélye sem volt kiütnie a labdát (2-0). Ez volt a magyar középpályás tizedik gólja a most futó idényben. 

Szoboszlai Dominik gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza, a mérkőzés alakulását pedig IDE KATTINTVA élőben köveheted. 

Frissítés!

A Liverpool végül 3-0-ra nyert, és továbbjutott az FA-kupa negyedik fordulójába.

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott

A lefújást követően Szoboszlai Dominik szerényen nyilatkozott, Mohamed Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye.


