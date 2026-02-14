A Liverpool a Brightont fogadta az FA-kupa negyedik fordulójában szombaton 21 órától. Az első félidő végén Kerkez Milos gólpassza után Curtis Jones volt eredményes, így a csapatok 1-0-s liverpooli előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

Szoboszlai Dominik ismét villant

A második félidő 56. percében egy fordítás után Mohamed Szalah ugratta ki egyérintőből Szoboszlai Dominikot, aki nem cipelte a labdát, hanem inkább rögtön kipókhálózta a jobb felső sarkot, a Brighton kapusának, Jason Steele-nek esélye sem volt kiütnie a labdát (2-0). Ez volt a magyar középpályás tizedik gólja a most futó idényben.

Szoboszlai Dominik gólját IDE KATTINTVA nézheted vissza, a mérkőzés alakulását pedig IDE KATTINTVA élőben köveheted.

Frissítés!

A Liverpool végül 3-0-ra nyert, és továbbjutott az FA-kupa negyedik fordulójába.

Érdekesség, hogy a találkozón Szoboszlai Dominikon és Kerkez Miloson kívül egy harmadik magyar is szerepet kapott.

A lefújást követően Szoboszlai Dominik szerényen nyilatkozott, Mohamed Szalah szerint mégis a magyar játékoson áll vagy bukik a Liverpool idénye.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.