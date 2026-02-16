Szoboszlai Dominik őszinte vallomása a Real Madridról

Bár a kijelentés ártatlannak tűnt, az időzítés nem is lehetett volna szerencsétlenebb. A spanyol AS és a Marca azonnal címlapon hozta a hírt, az angol bulvársajtó – a Daily Mailtől a Mirrorig – pedig már Szoboszlai távozásáról spekulál. Éppen akkor, amikor a Liverpool asztalhoz ülni készül a magyar középpályással, hogy meghosszabbítsák 2028-ig szóló szerződését.

Mit mondott valójában Szoboszlai Dominik?

A kapitány szavai nem tartalmaztak valódi újdonságot, hiszen a játékos korábban maga is beszélt a szimpátiájáról. Azonban van egy kulcsfontosságú különbség a gyerekkori rajongás és a profi karrier között, amit Szoboszlai már Lipcse-játékosként tisztázott egy 2022-es Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

„Azt hiszem, sokan álmodoztak arról, hogy a Bajnokok Ligájában játszanak a Real Madrid ellen a Bernabéuban. Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most már nem lehetek az.” – nyilatkozta akkor a magyar klasszis.

Zidane már 2020-ban hívta?

Nem ez az első alkalom, hogy a „Királyi Gárda” és Szoboszlai neve egy mondatban szerepel.

Kell-e aggódniuk a Liverpool-szurkolóknak?

2020-ban még a német Bild szellőztette meg, hogy Zinédine Zidane személyesen hívta fel az akkor még Salzburgban futballozó tehetséget.Szoboszlai a Liverpool idei szezonjának egyik legmeghatározóbb láncsszeme, akire Arne Slot hosszú távú projektje épü l. A Real Madrid iránti gyerekkori vonzalom ugyan vitathatatlan tény, a jelen sikersztorija viszont a Mersey-parton íródik. Bár a magyar klasszis jelenlegi megállapodása 2028-ig szól a klubnál, de látva idei kimagasló formáját, minél hamarabb pontot akarnak tenni az ügy végére, és egy új, minden eddiginél kedvezőbb szerződéssel láncolnák magukhoz az Anfield kedvencét.

