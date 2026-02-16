Meglepő barátság

A brazil klasszis egy friss YouTube-interjúban beszélt arról, kik a legközelebbi barátai a futballvilágban a Real Madrid öltözőjén kívül. Bár a brazil válogatottbeli csapattársak (Paquetá, Raphinha, Savinho) említése papírforma volt, Vinícius egy olyan nevet is bedobott, amelyre kevesen számítottak: Szoboszlai Dominikét.

"Sokat beszélgetek Szoboszlaival, még fiatalabb korunkban találkoztunk" – árulta el a 25 éves támadó, aki a külföldi barátai között a magyar válogatott csapatkapitánya mellett Reece Jamest és Rafael Leaót nevesítette.

Bár Szoboszlai és Vinícius soha nem játszottak egy klubban, a kapcsolatuk szemmel láthatóan szorosabb, mint azt a közvélemény gondolta volna. Ez a kötelék pedig csak felerősíti azokat a pletykákat, amelyek szerint Szoboszlai Dominik a Real Madridban köthet ki.

A kérés, ami kiverte a biztosítékot az Anfielden

A beszélgetés legérdekesebb pontja azonban nem a nosztalgiázás volt, hanem egy konkrét kérés, amivel Szoboszlai fordult a brazilhoz. Vinícius hamarosan saját Nike-cipőkollekcióval jelentkezik, és elárulta, hogy a liverpooli 10-es az elsők között jelentkezett nála egy párért.

"Sok játékos írt nekem, hogy játszhasson majd benne. Paquetá a Flamengóból, és a liverpooli Szoboszlai is kért tőlem" – kotyogta ki Vinícius.

Madridi lobbi: Vinícius és Alexander-Arnold hívó szava?

Az angol sajtó már arról spekulál, hogy Szoboszlainak komoly "hátországa" van a Real Madrid öltözőjében. Vinícius Júnior mellett ugyanis ott van az a Trent Alexander-Arnold is, aki tavaly éppen Liverpoolból tette át a székhelyét Madridba, és akivel az Anfielden elválaszthatatlan barátok voltak.

A kérdés már csak az: a baráti beszélgetések és a közös cipőmárka végül egy közös öltözőhöz is vezetnek a Bernabéuban? A Liverpool vezetősége mindenesetre szeretne minél előbb pontot tenni az ügy végére, hogy elhallgattassák a spanyolországi pletykákat.

Az elmúlt napokban többször is előfordult, hogy Szoboszlai és a Real Madrid egy lapon szerepelt. Marco Rossi is megszólalt Szoboszlai madridi esélyeiről, ami nem a legszerencsésebb időzítéssel történt a szerződéshosszabbítási tárgyalások közepette.

