Gigantikus fizetést kaphat Szoboszlai: a Liverpool nem hagyja a Madrid csábítását

A Liverpool FC vezetősége egyértelmű üzenetet készül küldeni Európa elitjének: Szoboszlai Dominik nem eladó.

Annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben felerősödtek a Real Madriddal kapcsolatos pletykák, a TEAMtalk belső források alapján azt állítja, hogy az angol klub mindenben megállapodna a magyar válogatott csapatkapitányával.

Szoboszlai a „Vörösök” egyik legstabilabb pontjává vált Arne Slot irányítása alatt. A 25 éves középpályás a jelenlegi szezonban 35 mérkőzésen 10 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, miközben taktikai sokoldalúságát bizonyítva még a jobbhátvéd posztján is kisegítette csapatát. Nem véletlen, hogy a szakértők már a világ legjobbjai között emlegetik.

Új szerződés, rekordfizetés

A Liverpool nem bízza a véletlenre: a hírek szerint a klub egy „szuper-szerződéssel” készül, amely jelentős fizetésemelést és hosszabb távú elköteleződést tartalmaz. A tárgyalások jól haladnak, és az Anfielden optimisták, hogy a megállapodást még a következő szezon kezdete előtt aláírják.

"A klub álláspontja sziklaszilárd és minden szinten támogatott: Szoboszlai a jövő Liverpooljának alapköve" – állítják a bennfentesek.

A Real Madrid árnyéka: Álomból valóság?

Bár Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás korábban hangsúlyozta, hogy a Real Madridhoz köthető hírek teljesen normálisak egy ilyen kaliberű játékosnál, a Real csábítása örök veszély marad minden klub számára, amely megtartani kívánja sztárjait. A héten korábban a Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is megjegyezte: a Realban játszani Dominik gyerekkori álma.

A modern futballban pedig tudjuk: a játékosok érdekérvényesítő ereje óriási. Ha a madridiak egy visszautasíthatatlan ajánlattal és a galaktikus projekt (Mbappé, Bellingham, Vinícius) ígéretével kopogtatnak, az még a legelszántabb klubvezetők terveit is boríthatja.

Mi várható a nyáron?

Jelenleg a labda a Liverpoolnál van. A 2028-ig szóló jelenlegi kontraktus erős alkupozíciót biztosít az angoloknak, de a szerződéshosszabbítás lenne a végső biztosíték arra, hogy Szoboszlai ne váltson klubot.

