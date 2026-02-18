A Liverpool Sallaival szabadítaná fel Szoboszlai Dominikot

A beszámolók szerint a vörösöknél különösen aktuálissá vált Sallai neve azután, hogy Conor Bradley, Jeremie Frimpong és a kényszer jobbhátvéd Endó Vataru is megsérültek, így a klub új megoldásokat keres a védelem jobb oldalára. A magyar válogatott alapembere pedig pont ebben a szerepkörben nyújt stabil, magas szintű teljesítményt a Galatasarayban.

Illetve azt már Arne Sloték is belátták, hogy Szoboszlai Dominikot jobb oldali védőként játszatni pazarlás, a magyar játékos egyébként is a nyolcas/tízes pozícióban tudja a legjobb teljesítményt nyújtani. És abban a vörösök is egyetértenek, hogy az lenne az optimális, ha Sallai Roland felszabadítaná válogatottbeli csapattársát a védelemből.

Már a télen is szóba került Sallai leigazolása Liverpoolban

Ahogy február elején beszámoltunk róla, Sacha Tavolieri sportújságíró információi szerint Sallai Roland közel volt hozzá, hogy a Liverpool játékosa legyen. Azonban végül a vörösök a Lutsharel Geertruida transzfer meghiusulása után úgy döntöttek, hogy mégsem igazolnak jobbhátvédet.

Azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy valószínűleg a Lipcse jobbhátvédje, a jelenleg a Sunderlandnél kölcsönben játszó Lutsharel Geertruida lesz nyáron is a Liverpool első számú célpontja, azonban ha megint nem jön össze a 25 éves védő megszerzése, a vörösöknek már több ideje lesz lecsapni Sallaira.

Télen több ajánlat is befutott Sallaiért

Jaanuárban a Brentford és az Everton érdeklődéséről lehetett hallani, sőt a Mersey-partiak ajánlatot is tettek a magyar játékos iránt, amit azonban a Galatasaray élből elutasított.

Furcsa játékoskeringőbe került majdnem bele Sallai

A Spor értesülései szerint a Brentford továbbra is versenyben van a magyar játékosért, sőt a liverpooliak és a londoniak mellé egy harmadik csapat, a friss feljutó Sunderland is becsatlakozott. A Fekete Macskák állítólag a télen meg is próbálkoztak Sallai megszerzésével, azonban ugyanúgy jártak, mint az Everton: a Galata visszadobta az ajánlatukat.

A Sunderland célja egyébként vélhetően a Liverpoolba tartó Geertruida pótlása lett volna.

Sallai kulcsember a Galatasaraynál

A 28 éves futballista 2024 szeptemberében érkezett a Freiburgtól a Galatához, ahol azóta kulcsemberré nőtte ki magát. Elsősorban jobbhátvédként számítanak rá, de több poszton is bevethető, ami különösen vonzóvá teszi a Premier League élcsapatai számára.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Galatasaray 5-2-s győzelmet aratott a Juventus ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában. Sallai Roland ellen ugyan az első félidőben súlyos szabálytalanságot követtek el, azonban ennek ellenére végigjátszotta a találkozót, és az isztambuliak egyik legjobbja volt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marco Rossi elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridot favorizálja. Pár éve Szoboszlai Dominik is beszélt arról az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt, hogy gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához. Szoboszlai ügynöke szerint viszont a magyar játékos csak a Liverpoolra koncentrál, a vörösökkel szeretne szerződést hosszabbítani.





