Hosszú időre kidőlt a Liverpool kulcsjátékosa, Szoboszlai ismét védő lehet

A vörösök szűkszavú beszámolójából kiderül, hogy a 22 éves védő térdét meg kell műteni. A műtétre a következő napokban kerül majd sor.

A klub nem árulta el, mikor térhet vissza az Arsenal ellen megsérült védő, azonban a The Sun információi szerint az északír játékos nem léphet már pályára az idényben.

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvéd lehet?

Conor Bradley hiányában adná magát, hogy Jeremie Frimpong lépjen vissza a védelem jobb oldalára, Arne Slot azonban az idény korábbi szakaszában nem a hollandot, hanem legtöbbször Szoboszlai Dominikot vetette be ezen a poszton.