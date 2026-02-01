Hihetetlen szenzáció! A Liverpool lecsaphat Sallaira, Szoboszlai Dominikot pótolnák vele!

A belga átigazolási guru úgy tudja, hogy a Liverpool már kinézte magának az RB Leipzig jobbhátvédjét, a Sunderlandnél kölcsönben futballozó Lutsharel Geertruidát. Azonban Tavolieri szerint, ha a vörösöknek nem sikerül megszerezniük Arne Slot egykori játékosát, akkor Sallai Rolandért tehetnek ajánlatot a Galatasaraynak.

Ha Sallai érkezik, Szoboszlai ismét a középpályán játszhat

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool védelmét brutális sérüléshullám sújtja, a középső hátvédek közül Joe Gomez és Giovanni Leoni, a jobb oldai védők közül pedig Jeremie Frimpong és Conor Bradley is kidőltek, így a vörösök mindenképpen védőt szeretnének igazolni még az átigazolási időszak bezárulta előtt.

Az utóbbi hetekben már olyan nagy volt a baj, hogy a holland vezetőedzőnek a Qarabag elleni 6-0-ra megnyert Bajnokok Ligája mérkőzésen Ryan Gravenberchet kellett kényszerből a védelem tengelyében bevetnie. Azt pedig már megszoktuk, hogyha a Liverpoolnak nincs bevethető jobbhátvéd opciója, akkor Arne Slot kényszerből Szoboszlai Dominikot rakja ki a védelem jobb oldalára. Ez utóbbira jelenthetne megoldást Sallai Roland, aki az utóbbi időben rendre jobbhátvédet játszik a Galatában.

Így került fel Sallai Roland a Liverpool kívánságlistájára

A Liverpool szeptember végén 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Sallai Roland a 71. percben csereként lépett pályára a találkozón, és információink szerint a pályán nyújtott teljesítményével pozitív benyomást tett a vörösök szakmai vezetésére, akik azóta folyamatosan figyelik.

A Galata ragaszkodik Sallaihoz, de...

Korábban a Brentford és az Everton érdeklődéséről is lehetett hallani Sallai Roland esetében, azonban a Galatasaray ragaszkodik kulcsemberéhez, csak egy nagyon nagy összegért (a hírek szerint 30 millió euróért) lennének hajlandóak lemondani a játékjogáról a téli átigazolási időszakban. Azonban az isztambuli klub azóta több játékost is igazolt Sallai posztjára, így nem kizárt, hogy most már 30 millió eurónál kevesebbért is elengednék a magyar játékost.

A Liverpool szombat este 4-1-s győzelmet aratott a Newcastle United ellen, Kerkez Milos gólpasszal vette ki a részét a magabiztos sikerből. A találkozó után Arne Slot maga is megerősítette, hogy a klub az elmúlt 48 órában a gőzerővel dolgozott a keret megerősítésén.

Friss: Szoboszlai Dominik hosszú idő után megtörte a csendet a jövőjével kapcsolatban