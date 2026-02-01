Romano ledobta az átigazolási bombát: friss részletek Sallai Liverpoolba szerződéséről!

Korábban beszámoltunk róla, a Liverpool súlyos gondokkal küzd idén a hátsó sorban, leginkább sérülések hátráltatják Arne Slot csapatát. A legégetőbb helyzet a jobbhátvéd pozícióját érinti, Conor Bradley az Arsenal elleni rangadón szenvedett súlyos sérülést, Jeremie Frimpong sem tud huzamosabb ideig egészséges maradni, és Joe Gomez egészségi állapotával is folyamatos gondok vannak.

Nem egyszer előfordult, hogy Szoboszlai Dominiknak kellett kényszerűségből a védelem jobb oldalán szerepelnie, a Newcastle elleni hazai győzelem alkalmával is posztján kívül játszott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Erre lett volna megoldás a Sunderland védője, Lutsharel Geertruida, akit a Liverpool holland mestere jól ismer, a 2022/23-as szezonban együtt lettek bajnokok a Feyenoord csapatával. A játékos egyébként a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig csapatának játékosa, így először a sunderlandi kölcsönszerződését kellett volna megszüntetni Geertruidának.

Ez a hírek szerint nem fog összejönni, Fabrizio Romano szerint az ügyletet lezártnak lehet tekinteni, a Sunderland nem ment bele a holland védő elengedésébe, így a Liverpool hoppon maradhat egy nappal a transzferablak zárása előtt.

Sallai Roland is opció volt

Geertruida mellett a magyar válogatott játékosa, Sallai Roland is képben volt a Vörösöknél, az átigazolási hírekben jól értesült Sacha Tavolieri szerint a Galatasaray magyarjáért tehetett volna ajánlatot a Pool, amennyiben nem jön össze Arne Slot volt játékosának leigazolása.

Azonban úgy tűnik, Sallai sem lesz Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapattársa, a The Athletic szerint a Liverpool nem tervez játékost igazolni a Geertruida-transzfer kútba esése után, így Szoboszlai minden bizonnyal továbbra is a védelem jobb oldalán fog szerepelni a sérültek felépüléséig.