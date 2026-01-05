Liverpool? London? Eldőlt, hol folytatja a pályafutását Sallai Roland!

A török Fotomac információi szerint Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője megtorpedózta Sallai Roland januári távozását, az 52 éves szakember nem szeretné elveszíteni csapata kulcsemberét, így nem adott engedélyt Sallai Rolandnak, hogy elhagyja az isztambuli csapatot.

Mint ismert, Sallai Rolandot még karácsony előtt környékezte meg a Premier League-ben szereplő Brentford, illetve az liverpooli Everton érdeklődéséről is lehetett hallani. Azonban most nagyon úgy néz ki, hogy Sallai marad a Galatasaraynál.

Sallai Roland másfél évvel ezelőtt, 2024 szeptember 13-én szerződött a Freiburgtól a Galatasarayhoz, az előző idényben török bajnokságot és kupát nyert az együttessel.