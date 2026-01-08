Megszületett a döntés: eldőlt, hogy Liverpoolba igazol-e Sallai Roland!

Az újév első napjaiban arról lehetett olvasni, hogy a Brentford tapogatozó érdeklődése után az Everton is bejelentkezett Sallai Rolandért. Török sajtóértesülések szerint a liverpooli klub állítólag ajánlatot is tett Sallai Rolandért, azonban a Galatasaray rögtön visszadobta, mivel keveselte az összeget.
Ahogy korábban is megírtuk, az isztambuli klub nem szívesen adná el egyik legmegbízhatóbb játékosát a januári átigazolási ablakban. Állítólag a Galata csak akkor hajlandó bárkivel is szóba állni, ha az érdeklődő legalább 30 millió eurót lerak a 28 éves játékosért a klub asztalára, ebben az egy esetben megfontolnák a magyar válogatott szélső eladását.
Ráadásul Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője arra kérte a török klubot, hogy ne engedje el egyik legjobbját januárban, hiszen szüksége van Sallaira. Így minden jel arra mutat, hogy Sallai marad isztambulban.
Sallai piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 10 millió euróra taksálja, szerződése 2028 júniusáig köti az iszambuliakhoz.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Sallai Roland gólpasszt adott a török Szuperkupa elődöntőjében, a Galata pedig bejutott a szombati döntőbe, ahol a Fenerbahcéval találkozik majd.
