Újabb súlyos sérülés Liverpoolnál, ami komoly hatással lehet Szoboszlai Dominik szezonjára

Arne Slot újabb komoly hátráltató tényezővel szembesül a Liverpoolnál. A holland szakember megerősítette, hogy Wataru Endo sérülése „komolynak tűnik”, és az első jelek alapján a japán válogatott játékos hosszabb időre kieshet.

A 33 éves futballista a Sunderland elleni bajnokin szenvedett bokasérülést, és bár pontos diagnózis még nincs, Slot szerint „nem néz ki jól a helyzet”.

A Liverpool idegenben lépett pályára a Premier League-ben, ahol Endo ezúttal jobb oldali védőként kezdett. A rutinos játékos egy lövés blokkolása után rosszul érkezett a bokájára. Bár megpróbata folytatni a játékot, nem sokkal később ismét a földre került. Hosszú ápolás után hordágyon kellett levinni a pályáról, ami már akkor komoly aggodalomra adott okot.

Slot a TNT Sportsnak így nyilatkozott:

„Nem néz ki jól a sérülése. Attól tartok, sajnos hosszú időre kieshet. Ugyanakkor fantasztikus mentalitásról tett tanúbizonyságot – amikor már látszott, hogy nagy a baj, még fennmaradt a pályán, és kivédekezett egy pontrúgást.”

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón tovább pontosított:

„Komoly sérülésről van szó. Hogy mennyire komoly, azt még nem tudjuk. Holnap vizsgálják meg alaposabban. A lábával van probléma, de a pontos diagnózis még nem ismert. Valószínűleg hosszabb időre kiesik. Szinte hihetetlen, mi történik nálunk ezen a poszton.”

A Liverpool már így is komoly gondokkal küzd a jobb oldali védő pozíciójában. Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz távozott, a helyére érkező Jeremie Frimpong január vége óta ágyéksérüléssel bajlódik.

Conor Bradley térdsérülés miatt megműtötték, számára véget ért a szezon.



Ez azt jelentheti, hogy a szezon legfontosabb időszakában Szoboszlai Dominiknek kell betöltenie ezt a pozíciót, annak ellenére is, hogy Slot elmondta, mindkettőjük szerint középpályásként képes a legjobb teljesítményt nyújtani a magyar válogatott csapatkapitánya.

