A Liverpool az utolsó pillanatban robbanthatja az átigazolási bombát, Szoboszlai végre felszabadulhat?

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool az átigazolási időszak utolsó napjaiban szeretné leigazolni a Sundeland védőjét, Lutsharel Geertruidát. A vörösök a védelem hiányposztjain vetnék be a holland játékost, így könnyen lehet, Szoboszlai Dominik ismét középpályást játszhatna. Mutatjuk a transzfer részleteit!

A Liverpool négy belső védővel vágott neki a 2025/26-os idénynek. A nyáron érezett Giovanni Leoni szeptemberben bemutatkozó mérkőzésén térd keresztszalag-szakadást szenvedett, így az idény hátralévő részére kidőlt. Joe Gomez sérülései miatt szintén ki-bejár a vörösök keretéből, így Arne Slot két középső védőjére számíthat igazán, Virgil van Dijkra és Ibrahima Konatéra. 

Utóbbi édesapja halála miatt sorozatban három mérkőzést is kihagyott az elmúlt két hétben, így a holland vezetőedzőnek a Qarabag elleni 6-0-ra megnyert Bajnokok Ligája mérkőzésen Ryan Gravenberchet kellett kényszerből a védelem tengelyében bevetnie. 

Ráadásul a jobbhátvéd pozícióban is akadnak gondok, Conor Bradley az idényben már lehet nem lép többször pályára súlyos térdsérülése miatt, a másik jobb oldali védő, Jeremie Frimpong pedig szintén folyton sérült, így rendszeresen kényszerből Szoboszlai Dominik jászik a védelem jobb oldalán.

Liverpoolban belátták: muszáj védőt igazolni

Arne Slot és a Liverpool vezetősége is úgy látja, hogy a tavaszi szezonra szüksége lesz a csapatnak egy olyan védőre, aki középső védőt és jobbhátvédet is tud játszani. Romano információi szerint a vörösök épp ezért szeretnék leigazolni Lutsharel Geertruidát, aki szinte a védelem minden pontján bevethető, ráadásul a holland vezetőedző is jól ismeri a 25 éves hátvédet, hiszen korábban játékosa volt a Feyenoordnál, együtt lettek holland bajnokok a 2022/23-as idényben. 

Lutsharel Geertruida jelenleg az RB Leipzig játékosa, azonban a lipcseiek erre az idényre kölcsönadták a Sunderlandnek. 

Az olasz átigazolási guru arról nem ír, hogy a Liverpoolnak mennyit kellene fizetnie a holland védőért. Geertruida piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 20 millió euróra taksálja, azonban mivel a szerződése a nyáron lejár a Lipcsénél, így a Liverpool valószínűleg nyomott áron hozhatná el.

A Liverpoolnak azonban sietnie kell, mivel az átigazolási időszak február másodikán, azaz holnap zárul Angliában. 

Frissítés!

Legfrissebb információink szerint ha nem jön össze Geertruida szerződtetése, a Liverpool Sallai Rolanddal erősítené meg a védelmet

Miközben a Liverpool Szoboszlai tehermentesítésén dolgozik, a magyar játékos megszólalt a jövőjével kapcsolatban.

