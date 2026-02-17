BL: Sallaiék kiütötték a Juventust, jöhet a Liverpool a nyolcaddöntőben?

Korán megszerezte a vezetést a Galatasaray

Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Galatasayban a Juventus elleni BL-mérkőzésen. Az isztambuliak jól kezdték a találkozót, Gabriel Sara csapott le a lecsorgó labdára a tizenhatos vonalánál, sarokra tartó lövésénél Michele Di Gregoriónak esélye sem volt (1-0).

Gyorsan fordított a Juventus

Azonban a törökök előnye nem sokáig tartott, egy bal oldali beadás után Pierre Kalulu veszélyeztetett, azonban fejesét még védeni tudta Ugurcan Cakir, a kipttanót azonban Teun Koopmeiners az üres kapuba passzolta (1-1).

A 32. percben ismét Koopmeiners villant meg, a Sallait később felöklelő Weston McKennie passza után megszerezte a vezetést a vendég torinóiaknak, a holland középpályás hatalmas lövést eresztett meg a léc alá, Cakir a kezét sem tudta felemelni (1-2).

Így hiába szerezte meg korán a Galatasaray a vezetést, mégis a Juventus vonulhatott 2-1-s előnnyel az öltözőbe.

A második félidőben átrohant ellenfelén a Galatasaray

A 49. percben Sallai Roland adta be a labdát a jobb oldalról, amit azonban a Juventus védői még blokkolni tudtak, a játékszer azonban Baris Alper Yilmaz elé pattant, aki rögtön megcélozta a hosszút, Di Gregorio ezt a próbálkozást még védeni tudta, azonban a kipattanót pár méterről Noa Lang az üres kapuba pofozta (2-2).

Gabriel Sara jobb oldali beadását Dávinson Sánchez vállal "csúsztatta" meg, a labda pedig a kapuban kötött ki. Fordítottak a hazaiak! (3-2).

A 67. percben Juan Cabal visszarántásért megkapta a második sárga lapját, így a találkozó utolsó negyedére emberelőnybe kerültek az isztambuliak, akik éltek is a lehetőséggel. A 75. minutumban Lang, a 86. percben pedig a csereként beállt Sacha Boey is betaláltak, ezzel beállítva az 5-2-s végeredményt.

A visszavágót jövő hét szerdán rendezik Torinóban.

Sallai Roland egyébként végigjátszotta a mérkőzést, gólt vagy gólpasszt ugyan nem szerzett, azonban végig hasznos tagja volt az isztambuli gárdának.

