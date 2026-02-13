Ahogy február elején beszámoltunk róla, Sacha Tavolieri információi szerint Sallai Roland közel volt hozzá, hogy a Liverpool játékosa legyen. Azonban végül a vörösök a Lutsharel Geertruida transzfer meghiusulása után úgy döntöttek, hogy mégsem igazolnak jobbhátvédet.

Szoboszlai Dominikot rosszul érintheti a Liverpool döntése

És mivel Conor Bradley, Jeremie Frimpong és legutóbb Endó Vataru is megsérült, valamint Joe Gomez is ki-bejár a csapatból, valószínűleg Szoboszlai Dominik még az eddigieknél is többször fogjuk látni a jobbhátvéd pozícióban.

Sallai Roland is gondban

De nemcsak a Liverpool járt rosszul azzal, hogy nem igazolt végül jobb oldali védőt, hanem a szélsőként és jobbhátvédként is bevethető Sallai Roland is rossz helyzetbe került Isztambulban, mivel csapata több játékost is igazolt azokra a posztokra, ahol a 28 éves magyar játékos eddig szerepet kapott.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a téli átigazolási időszakban Noa Langgal és Yaser Asprillával erősített a Galata, így az isztambuliaknak jelenleg hét szélső támadója van. Ráadásul az isztambulaik jobbhátvéd poszton is erősítettek, hiszen fél évre kölcsönvették Sacha Boey-t a Bayern Münchentől, ráadásul Wilfried Singo is visszaépült súlyos sérüléséből. Így nem túlzás kijelenteni, hogy az isztambuliak tele vannak a szélen használható védőkkel és támadókkal.

Hogyan értinti mindez Sallait?

Sallai Wilfried Singo sérüléséig többnyire szélsőként kapott szerepet Okan Buruk vezetőedzőtől, azonban az elefántcsontpari védő novemberben izomsérülést szenvedett, azóta folyamatosan a magyar középpályás játszik a védelem jobb oldalán.

Vagyis játszott, majd az utolsó három mérkőzésből egyszer a keretbe sem került be – az Istanbulspor elleni Török-kupa mérkőzésen maradt ki a csapatból –, a bajnokságban pedig két mérkőzésből egyet végigjátszott, egyen pedig végig a kispadot koptatta.

A pénteki Eyüpspor elleni bajnokin (5-1) Sallai helyén a Bayern Münchentől érkező Boey kezdett a védelem jobb oldalán, és Singo is beállt a végén csereként, Sallai csereként sem kapott lehetőséget.

A kérdés már csak az, hogy Sallai Roland ismét betudja-e magát verekedni a Galatasaray kezdőcsapatába, vagy pedig végleg a partvonal mellé kerül.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szoboszlai Dominik a Real Madridban folytathatja a pályafutását, a királyiak rekordösszegért igazolnák le a magyar válogatott csapatkapitányát.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.