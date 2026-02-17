Nagy a baj? Sallai fájdalomtól eltorzult arccal maradt lent a földön a BL-ben

Danny Makkelie játékvezető természetesen lefújta az esetet, és fél perccel később a Galatasaray következhetett szabadrúgással. McKennie azonban sárga lap nélkül megúszta az esetet. Sallai hosszasan fájlalta az arcát a szabálytalanságot követően, de folytatni tudta a játékot.

Jól kezdte a Galatasaray a mérkőzést

Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Galatasayban a Juventus elleni BL-mérkőzésen. Az isztambuliak jól kezdték a találkozót, Gabriel Sara csapott le a lecsorgó labdára a tizenhatos vonalánál, sarokra tartó lövésénél Michele Di Gregoriónak esélye sem volt (1-0).

Aztán jött a hidegzuhany

Azonban a törökök előnye nem sokáig tartott, egy bal oldali beadás után Pierre Kalulu veszélyeztetett, azonban fejesét még védeni tudta Ugurcan Cakir, a kipttanót azonban Teun Koopmeiners az üres kapuba passzolta (1-1).

A 32. percben ismét Koopmeiners villant meg, a Sallait később felöklelő Weston McKennie passza után megszerezte a vezetést a vendég torinóiaknak, a holland középpályás hatalmas lövést eresztett meg a léc alá, Cakir a kezét sem tudta felemelni (1-2).

Így hiába szerezte meg korán a Galatasaray a vezetést, mégis a Juventus vonulhatott 2-1-s előnnyel az öltözőbe.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

Frissítés! (20:00)

A 49. percben Sallai Roland adta be a labdát a jobb oldalról, amit azonban a Juventus védői még blokkolni tudtak, a játékszer azonban Baris Alper Yilmaz elé pattant, aki rögtön megcélozta a hosszút, Di Gregorio ezt a próbálkozást még védeni tudta, azonban a kipattanót pár méterről Noa Lang az üres kapuba pofozta (2-2).

Frissítés (20:06)

Gabriel Sara jobb oldali beadását Dávinson Sánchez vállal "csúsztatta" meg, a labda pedig a kapuban kötött ki. Fordítottak a hazaiak! (3-2).





