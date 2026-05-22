Elképesztő fordulat állt be José Mourinho és a Real Madrid ügyében

Ahogy arról a GOAL is beszámolt, Álvaro Arbeloa maga jelentette be, hogy távozik a Real Madrid vezetőedzői posztjáról. Ezzel karöltve úgy tűnt, hogy hamarosan bejelenti az utódját a Los Blancos José Mourinho személyében.

Igen ám, csakhogy a portugál szakember visszatérésére még várni kell – tudta meg az AS. A klubelnök, Florentino Pérez ugyanis egy időközi elnökválasztást jelentett be a klub újabb trófea nélküli szezonját követően.

Egy darabig úgy tűnt, hogy ahogyan 2009 óta mind az öt alkalommal, úgy most sem lesz kihívója, ám egy spanyol üzletember, Enrique Riquelme végül hivatalosan bejelentette az indulását. A választáson való megmérettetés bejelentési határideje május 23-a, a klub szabályzat szerint az ezt követő 15 napban pedig meg kell tartani a választásokat.

Emiatt Pérez néhány hétig még kivár Mourinho kinevezésével, akit viszont akkor már nehezebb fog tudni megszerezni a Benficától. A jelenlegi szerződése ugyan tartalmaz egy hétmillió eurós kivásárlási záradékot, de az elnökválasztások idejére már érvényét veszti, így a madridiaknak muszáj lesz tárgyalniuk majd a portugál együttessel.

