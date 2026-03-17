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Mohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Artículos de Mohamed Saeed
  1. Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    ChelseaL. Rosenior

    Rosenior teme que Chalobah haya sufrido una lesión «grave»

    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se enfrenta a una crisis defensiva tras una «noche difícil» en Stamford Bridge, en la que su equipo quedó eliminado de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain. El técnico de los Blues admitió que está esperando noticias positivas después de que Trevoh Chalobah se viera obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión grave durante la derrota por 3-0 en el partido de vuelta.

  3. Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    B. SilvaManchester City

    Silva ve la tarjeta roja mientras Vini Jr. marca en un comienzo arrollador del City

    Los sueños europeos del Manchester City parecen desmoronarse, ya que un desastroso comienzo en el Etihad Stadium ha dejado al equipo de Pep Guardiola ante una tarea titánica. Cualquier esperanza de remontada tras el resultado del partido de ida parecía desvanecerse tras un frenético tramo en el que los Citizens se quedaron con 10 hombres y encajaron un gol desde el punto de penalti. Sin embargo, Erling Haaland recortó distancias para empatar el marcador antes del descanso, ofreciendo un rayo de esperanza.

  4. Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
    A. IsakA. Slot

    Hay señales positivas para Isak, pero Slot pide paciencia

    Arne Slot ha dado noticias positivas sobre la recuperación de Alexander Isak tras una larga baja por lesión, aunque el entrenador del Liverpool ha advertido de que los aficionados tendrán que esperar un poco más para ver al delantero de vuelta en acción. El internacional sueco lleva fuera de los terrenos de juego desde diciembre, tras someterse a una operación por una fractura de peroné.

  5. FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-LEIPZIGAFP
    ArsenalF. Vieira

    El Arsenal negocia para rebajar el precio de Vieira ante su inminente salida

    Según se informa, el Arsenal ha iniciado negociaciones para rebajar considerablemente el precio de venta de Fabio Vieira, a medida que se acerca su salida definitiva del norte de Londres. El centrocampista portugués ha vivido una etapa renovada cedido en el Hamburgo y ya ha llegado a un acuerdo total en cuanto a las condiciones personales para seguir en el equipo de la Bundesliga.

  6. FIFA President Gianni Infantino Attends US Conference Of Mayors In Washington, DCGetty Images News
    World CupCanada

    La FIFA y YouTube llegan a un acuerdo sobre el Mundial

    La FIFA ha anunciado oficialmente una colaboración histórica con YouTube de cara al Mundial de 2026, con el objetivo de revolucionar la forma en que el torneo llega a un público que da prioridad a los contenidos digitales. El acuerdo permitirá a los titulares de los derechos oficiales aprovechar la plataforma de vídeo más grande del mundo para ofrecer a los aficionados de todo el mundo retransmisiones en directo y contenidos clásicos.

  7. Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
    V. KompanyBayern Múnich

    Kompany desvela los planes del Bayern en medio de los rumores sobre el debut de un portero de 16 años

    El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha admitido que es posible que el portero Leonard Prescott, de 16 años, haga un sensacional debut en la Liga de Campeones, aunque ese no es el plan actual de cara al partido decisivo contra el Atalanta. El gigante de la Bundesliga se enfrenta a un gran dilema a la hora de elegir el once para el partido de vuelta de los octavos de final, que se disputará en el Allianz Arena, ya que las lesiones han dejado fuera a varios de los titulares habituales.

  8. Perez LaportaIMAGO / NurPhoto
    Real MadridBarcelona

    ¿El Barcelona o el Real Madrid? La estrella holandesa confiesa su sueño de jugar en La Liga

    Kees Smit, la sensación del AZ, ha puesto en alerta máxima a la élite europea al revelar su deseo de fichar por La Liga en un futuro próximo. El centrocampista de 20 años, que se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más codiciados de la Eredivisie, está actualmente en el punto de mira tanto del Real Madrid como del Barcelona, que buscan reforzar sus respectivas plantillas con la nueva generación de talentos holandeses.

  9. Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    M. DowmanM. Oedegaard

    «Esto es solo el principio»: Odegaard respalda a Dowman tras la heroicidad del Arsenal

    El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, ha elogiado la contribución de Max Dowman tras el gol con el que el joven batió un récord contra el Everton, y ha insistido en que la serenidad del joven no sorprende a nadie en el club. El internacional noruego, que actualmente se encuentra de baja por una lesión de rodilla, ha dado sabios consejos al canterano mientras los Gunners continúan su carrera hacia el título de la Premier League.

  10. Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    I. TudorC. Gallagher

    Tudor ofrece información sobre Gallagher antes del partido contra el Atlético

    El Tottenham Hotspur afronta una tarea titánica al intentar remontar una desventaja de tres goles frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones este miércoles. El entrenador interino, Igor Tudor, ha revelado que la participación de Conor Gallagher, fichaje de enero, es muy dudosa para el partido debido a problemas respiratorios y una infección viral, aunque el técnico se muestra satisfecho por la vuelta de Cristian Romero al equipo.

  1. Hansi-Flick(C)GettyImages
    H. FlickBarcelona

    El entrenador del Barça, Flick, lanza una bomba sobre su «último trabajo»

    Hansi Flick ha lanzado una bomba sobre su futuro al confirmar que el Barcelona será el último club de su carrera como entrenador. A pesar de las crecientes especulaciones sobre una posible renovación de contrato, el técnico alemán sigue centrado en el presente, mientras los blaugranas se preparan para un crucial enfrentamiento europeo contra el Newcastle el miércoles, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

  2. Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
    B. FernandesManchester United

    Fernandes revela que Beckham fue su inspiración tras batir su récord

    El capitán del Manchester United fue el artífice de la decisiva victoria por 3-1 sobre el Aston Villa en Old Trafford, al dar el pase decisivo para los goles de Casemiro y Matheus Cunha. Con estas dos asistencias en el partido, Fernandes elevó su cuenta de la temporada a 16, superando por una a las 15 asistencias que logró David Beckham durante la emblemática temporada 1999-2000.

  3. Lionel Messi Argentina 2025Getty
    L. MessiSpain

    Se conoce la postura de Messi tras la suspensión del partido entre Argentina y España

    Según se ha informado, el capitán de Argentina, Lionel Messi, se ha quedado decepcionado tras la cancelación oficial de la Finalissima 2026. El jugador estrella del Inter Miami consideraba este partido contra España, campeona de la Eurocopa 2024, como un encuentro competitivo fundamental y no como un simple partido de exhibición. El partido debía celebrarse a finales de este mes, pero ha sido cancelado debido a cuestiones geopolíticas.

  4. FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP
    A. SlotLiverpool

    Slot responde a los abucheos del Liverpool tras el decepcionante empate ante el Tottenham

    El entrenador del Liverpool, Arne Slot, se ha negado a criticar a la afición de Anfield después de que se escucharan abucheos al pitido final durante el empate contra el Tottenham. A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un tiro libre de Dominik Szoboszlai, los Reds no lograron sentenciar el partido y pagaron caro el empate de Richarlison en el tiempo de descuento, lo que supone un duro golpe para las aspiraciones del Liverpool de terminar entre los cinco primeros.

  5. Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    I. TudorTottenham

    «No tienes ni idea»: Tudor, en una tensa entrevista tras el empate del Liverpool

    Igor Tudor no estaba de humor para celebrar después de que el Tottenham se llevara un punto in extremis en Merseyside, y en su lugar mantuvo un tenso intercambio con Patrick Davison, de Sky Sports. El técnico de 47 años, cuya posición ha sido objeto de un intenso escrutinio durante una racha sin victorias, se mostró ofendido cuando le preguntaron por unos comentarios que había hecho anteriormente sobre la situación del club en materia de dirección técnica.

  7. Vicario Szoboszlai Getty
    G. VicarioJ. Carragher

    «Absolutamente escandaloso»: Carragher critica duramente a Vicario por el gol de Szoboszlai

    Los problemas de la portería del Tottenham volvieron a ser el centro de atención el domingo, cuando Guglielmo Vicario se convirtió en el blanco de las críticas del comentarista de Sky Sports Jamie Carragher. El episodio tuvo lugar en el minuto 18, cuando Dominik Szoboszlai se dispuso a lanzar un tiro libre y, con un disparo con efecto con la derecha, superó a Vicario para marcar el primer gol del partido, lo que provocó duras críticas por parte de Carragher.

  8. Kylian Mbappe
    K. MbappeManchester City

    El Real Madrid recibe una buena noticia sobre Mbappé antes del partido contra el Manchester City

    Kylian Mbappé ha dado un respiro al Real Madrid en cuanto a su estado físico tras completar el domingo una sesión de entrenamiento normal junto al resto de la plantilla del primer equipo. El delantero ha estado siguiendo un programa de recuperación para superar un persistente problema de rodilla que le ha mantenido fuera de los últimos partidos de liga, pero su presencia en Valdebebas sugiere que está a punto de volver a la acción con el primer equipo.

  9. Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    S. TonaliBarcelona

    El Newcastle da a conocer el estado físico de Tonali antes del partido contra el Barça

    El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha dado a conocer las últimas noticias sobre el estado físico de Sandro Tonali de cara al importantísimo partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou. El exjugador del AC Milan ha sido víctima de un virus que se ha propagado entre la plantilla del primer equipo durante las últimas semanas, lo que ha tenido en vilo al cuerpo técnico respecto a su estado físico de cara al partido de vuelta contra el equipo de Hansi Flick.

  10. FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP
    M. SalahA. Slot

    Slot explica su decisión de dejar a Salah en el banquillo y alinear a Ngumoha contra los Spurs

    El entrenador del Liverpool, Arne Slot, optó por una importante reorganización de su once inicial de cara al enfrentamiento del Liverpool contra el Tottenham Hotspur en Anfield, correspondiente a la jornada 30 de la Premier League, realizando cinco cambios con respecto al equipo que cayó derrotado ante el Galatasaray en la Liga de Campeones a mediados de semana. La ausencia más destacada es la de Mohamed Salah, cuyo reciente bajón de forma le ha llevado a perder su puesto en el once titular en favor del joven prodigio Rio Ngumoha.

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