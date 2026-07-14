AFP
Traducido por
Mason Greenwood completa su traspaso al Fenerbaçe por 39 millones de euros; el Manchester United se beneficiará de la venta del Marsella al gigante turco
El Fenerbahçe anuncia el fichaje sensacional de Greenwood
El Fenerbahçe ha anunciado el fichaje del delantero inglés Mason Greenwood, procedente del Olympique de Marsella. El jugador, de 24 años, ha firmado un contrato de cuatro años y aspira a ser clave en la lucha del equipo por títulos nacionales y europeos.
Llega tras brillar en Francia y sepresentaen Estambul.
- AFP
Se da a conocer la estructura detallada de los pagos
El Fenerbahçe ha anunciado que el traspaso al Marsella costará 39 millones de euros (33 millones de libras o 44 millones de dólares), pagaderos en tres plazos anuales iguales.
En un comunicado oficial, el club ha aclarado: «El importe total de la transferencia, de 39 000 000 de euros, se abonará al Olympique de Marsella en tres plazos iguales a lo largo de tres años. Además, nuestro club se hará cargo de la contribución de solidaridad que se derive de la normativa de la FIFA».
El Manchester United se prepara para recibir una importante suma inesperada
Aunque el acuerdo es entre Marsella y Fenerbache, Manchester United se beneficia en silencio. Al vender a Greenwood al club francés, el United incluyó una cláusula de participación de entre el 40 % y el 50 % de cualquier futura venta. Así, podría recibir unos 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) por este traspaso.
Este ingreso llega en un momento clave para los Red Devils, que deben cumplir con las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR). Así, al rentabilizar a un canterano, el United mejora su posición en el mercado mientras Greenwood inicia una nueva etapa en la Super Lig.
- AFP
Un nuevo capítulo en Estambul
El Fenerbahçe confía en su nuevo fichaje para superar al Galatasaray. Tras una intensa campaña de contrataciones, Greenwood se presenta como la pieza clave de una delantera con experiencia internacional.
Se espera que el delantero inglés lidere el ataque en la búsqueda del título.
Un portavoz del club dio la bienvenida al exjugador del Manchester United con estas palabras: «Le damos la bienvenida a nuestra familia a Mason Greenwood; le deseamos muchas victorias y títulos con los colores amarillo y azul marino de nuestro Fenerbahçe».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias