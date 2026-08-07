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Harry Kane MLS David Beckham

Traspaso a la MLS y regreso a Inglaterra: predicciones sobre el futuro de Kane

Dietmar Hamann, exestrella del Bayern de Múnich, ha dicho a GOAL que Harry Kane podría marcharse a la MLS «cuando tenga 35 años», mientras que también se espera que un regreso a Inglaterra forme parte del futuro del delantero récord. Por ahora, se espera que el prolífico atacante, después de dos títulos de la Bundesliga en Alemania, amplíe un contrato en el Allianz Arena al que solo le quedan 12 meses.

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