El Roma ofrece hasta 40 millones de euros por Alejandro Garnacho y también sigue a Crysencio Summerville

La Roma ha intensificado su interés en fichar a Garnacho con una oferta que incluye una cuota de cesión de 5 millones de euros y una opción de compra de 35 millones de euros (30 millones de libras/40 millones de dólares).

Según Gian Luca Di Marzio, esta cláusula se haría obligatoria si cumple ciertos objetivos deportivos en Roma. Así, el Chelsea recuperaría lo pagado al Manchester United hace solo 12 meses.

El nuevo técnico de los Blues, Xabi Alonso, admite que el futuro del extremo quizá esté lejos de Londres. «Hemos hablado con los directores deportivos y hay otros clubes interesados. Veamos cómo evoluciona, pero ojalá termine de la mejor manera para todos», declaró el español.



