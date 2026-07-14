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El Roma ofrece hasta 40 millones de euros por Alejandro Garnacho y también sigue a Crysencio Summerville
La Roma se interesa por un jugador descartado del Chelsea
La Roma ha intensificado su interés en fichar a Garnacho con una oferta que incluye una cuota de cesión de 5 millones de euros y una opción de compra de 35 millones de euros (30 millones de libras/40 millones de dólares).
Según Gian Luca Di Marzio, esta cláusula se haría obligatoria si cumple ciertos objetivos deportivos en Roma. Así, el Chelsea recuperaría lo pagado al Manchester United hace solo 12 meses.
El nuevo técnico de los Blues, Xabi Alonso, admite que el futuro del extremo quizá esté lejos de Londres. «Hemos hablado con los directores deportivos y hay otros clubes interesados. Veamos cómo evoluciona, pero ojalá termine de la mejor manera para todos», declaró el español.
- Getty Images Sport
Garnacho quiere dejar Stamford Bridge.
El deseo del argentino de marcharse se ha hecho evidente tras su ausencia en el inicio de la pretemporada del Chelsea en Cobham. Tras marcar solo un gol en la Premier League la temporada pasada, el jugador de 22 años prioriza un traspaso que le garantice minutos en el primer equipo para recuperar su puesto en la selección nacional.
La Roma prefiere una cesión con opción de compra, mientras que el Chelsea busca una venta definitiva para equilibrar sus cuentas. Las negociaciones continúan, pues el club italiano quiere aprovechar la imagen de fracaso del extremo en Inglaterra para fichar un talento con gran potencial.
Summerville, en el punto de mira
La Roma busca reforzar sus bandas y, además de Garnacho, sigue a Crysencio Summerville, objetivo prioritario, tras nuevos contactos con el West Ham.
También siguen de cerca a Christos Tzolis como alternativa. El objetivo es añadir velocidad y puntería desde las bandas, y en las últimas semanas han monitorizado a Diego Moreira, del Strasbourg, ampliando su búsqueda a las principales ligas europeas.
- AFP
Ventas estratégicas para financiar las incorporaciones
El Chelsea negocia por Garnacho como parte de la reestructuración de la plantilla ordenada por Alonso. El club ha autorizado varias salidas para financiar nuevos fichajes. Cualquier acuerdo con el Manchester United, que tiene derecho a un 10 % de la cláusula de reventa, debe cerrarse antes de que el equipo viaje a Australia el 25 de julio.
Como el Chelsea viajará a Australia el 25 de julio, la Roma quiere cerrar el acuerdo antes de esa fecha.
Para los Giallorossi, fichar a Garnacho junto a un talento como Summerville sería una clara declaración de intenciones para la próxima Serie A.
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