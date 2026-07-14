«Una respuesta fantástica»: Geoff Hurst, héroe del triplete inglés en el Mundial 1966, encontró «graciosa» la broma de Jude Bellingham a Thomas Tuchel con su «da igual»

Hurst, héroe del Mundial 1966, elogió la confianza de la actual selección inglesa. Tras avanzar a semifinales, el exfutbolista de 84 años destacó la reacción de Bellingham a las críticas de Tuchel y se mostró entusiasmado de cara al duelo contra Argentina.

El autor del hat-trick en 1966 calificó de «fantástica» la réplica del jugador de Birmingham a las críticas de Tuchel. «Me encantó que Tuchel admitiera que no estábamos en nuestro mejor momento; eso es emocionante. La respuesta de Bellingham, “da igual”, me hizo reír», declaró al Mirror. Me encanta esa actitud, fue una respuesta fantástica. Ya no me sorprendería que ganáramos el Mundial. Los cuatro semifinalistas son los equipos que todos esperaban».