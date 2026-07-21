Alex Baena se convierte en el primer jugador de la historia en lograr esta hazaña tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

Tras la dramática victoria de España 1-0 en la prórroga ante Argentina en la final del Mundial 2026, Baena, de 25 años, ha anunciado su retiro internacional.

Al levantar el trofeo en Nueva Jersey, el creativo centrocampista se convirtió en el primer jugador en ganar un campeonato continental, una medalla de oro olímpica y la Copa del Mundo de la FIFA en años consecutivos.

Su trayectoria hacia la gloria empezó en la Eurocopa 2024, cuando ayudó a vencer a Inglaterra en la final. Unas semanas después, en los Juegos de París, marcó el gol decisivo en la final 5-3 ante Francia.