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Alex Baena se convierte en el primer jugador de la historia en lograr esta hazaña tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial
Un triplete internacional único
Tras la dramática victoria de España 1-0 en la prórroga ante Argentina en la final del Mundial 2026, Baena, de 25 años, ha anunciado su retiro internacional.
Al levantar el trofeo en Nueva Jersey, el creativo centrocampista se convirtió en el primer jugador en ganar un campeonato continental, una medalla de oro olímpica y la Copa del Mundo de la FIFA en años consecutivos.
Su trayectoria hacia la gloria empezó en la Eurocopa 2024, cuando ayudó a vencer a Inglaterra en la final. Unas semanas después, en los Juegos de París, marcó el gol decisivo en la final 5-3 ante Francia.
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Eclipsando la grandeza de Messi
El logro de Baena es notable: solo Lionel Messi y Ángel Di María, en la era moderna, habían ganado su torneo continental, los Juegos Olímpicos y el Mundial.
En Norteamérica su papel fue clave: tras empezar en el banquillo en el 0-0 contra Cabo Verde, se ganó un puesto en el once y ya no lo soltó. Marcó en el 1-0 ante Uruguay, resultado que dio a España el primer puesto del grupo.
El ascenso de un ganador incansable
La racha de Baena muestra su resistencia y la confianza del cuerpo técnico. En la Eurocopa 2024 fue un recambio clave en los duros partidos de grupo ante Italia y Albania. Pero fueron los Juegos Olímpicos los que demostraron su capacidad para llevar a un equipo a ganar un título.
En este ciclo mundialista, sus números reflejan su peso: marcó ante Uruguay y dio una asistencia clave en el 3-0 a Austria en dieciseisavos.
Su capacidad para enlazar el juego entre el centro del campo y jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams fue clave en el dominio de España basado en la posesión.
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El futuro dominio de La Roja
El título del jugador de 25 años confirma la hegemonía española. Luis de la Fuente ha integrado a jóvenes con el «ADN de ganador» que Baena encarna. El técnico elogió el esfuerzo del grupo: «Estos jugadores se lo merecen todo. Cada día muestran compromiso, unidad, generosidad y talento».
Mientras Madrid celebra, la pregunta es cuántos títulos sumará este grupo. La selección española, la sexta más joven del torneo, mostró tal madurez que rivales como Ralf Rangnick la llamaron «mecanismo perfecto».
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