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«Es difícil cerrar esta herida»: Lionel Messi rompe su silencio sobre el «inmenso dolor» que le causó la final del Mundial contra España
Messi admite un profundo dolor tras la derrota en la final.
Messi mostró su decepción tras la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium. Después de un intenso partido que se definió en la prórroga, el jugador de 39 años usó Instagram para comentar el resultado.
Pese a la amargura del resultado, el jugador del Inter de Miami se mostró orgulloso de lo logrado en los últimos cuatro años.
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Agradecimiento a los aficionados argentinos
El veterano delantero, en su sexta Copa del Mundo y batiendo un récord, dejó de lado su dolor personal para agradecer a los aficionados que viajaron a Norteamérica. Durante el torneo de 2026, el vínculo entre la plantilla y la afición albiceleste fue clave en su recorrido.
Messi destacó cómo esta unidad permitió al equipo competir al más alto nivel a pesar de la inmensa presión de defender el título.
«El dolor es inmenso, y esta herida tardará en curarse», escribió. «Pero también me quedo con lo bueno: los partidos que remontamos, el esfuerzo total, el apoyo de todo un país que, junto con nuestro trabajo, nos llevó a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo logrado, pero este grupo ha llegado a dos finales consecutivas del Mundial.
Gracias desde lo más profundo de mi corazón por cada saludo y mensaje. Una vez más, nos unimos como país y compartimos el inmenso orgullo de ser argentinos.
«También quiero felicitar a España por haber ganado el campeonato».
Escenas desgarradoras en el MetLife Stadium
La final fue una noche de pura frustración para el icono argentino, que quedó inconsolable en el MetLife Stadium al sonar el pitido final. La estrategia de España limitó su influencia: apenas tocó el balón 54 veces en 120 minutos.
Las imágenes del ocho veces ganador del Balón de Oro llorando sobre el césped dieron la vuelta al mundo, recordando su entrega a la Albiceleste pese al ocaso de su carrera. Aun agotado y desilusionado, varios jugadores españoles se acercaron a consolarlo tras el partido.
- AFP
Scaloni rinde homenaje al legendario capitán
Tras el partido, las preguntas sobre la retirada de Messi de la selección dominaron la rueda de prensa, pero el seleccionador Lionel Scaloni prefirió destacar su legado. El técnico no confirmó si se ha tomado una decisión, pero elogió su aportación al fútbol argentino.
Pidió al público que recordara la alegría que el jugador de 39 años ha dado a lo largo de los años, más allá del resultado en Nueva Jersey. Y subrayó: «Espero que todos se sientan orgullosos de él y de lo que ha logrado, porque es el mejor futbolista que ha pisado un campo».
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