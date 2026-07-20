«Es difícil cerrar esta herida»: Lionel Messi rompe su silencio sobre el «inmenso dolor» que le causó la final del Mundial contra España

El veterano delantero, en su sexta Copa del Mundo y batiendo un récord, dejó de lado su dolor personal para agradecer a los aficionados que viajaron a Norteamérica. Durante el torneo de 2026, el vínculo entre la plantilla y la afición albiceleste fue clave en su recorrido.

Messi destacó cómo esta unidad permitió al equipo competir al más alto nivel a pesar de la inmensa presión de defender el título.

«El dolor es inmenso, y esta herida tardará en curarse», escribió. «Pero también me quedo con lo bueno: los partidos que remontamos, el esfuerzo total, el apoyo de todo un país que, junto con nuestro trabajo, nos llevó a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo logrado, pero este grupo ha llegado a dos finales consecutivas del Mundial.

Gracias desde lo más profundo de mi corazón por cada saludo y mensaje. Una vez más, nos unimos como país y compartimos el inmenso orgullo de ser argentinos.

«También quiero felicitar a España por haber ganado el campeonato».