Tras perder por la mínima en el MetLife Stadium, Scaloni no pudo contener las lágrimas y cortó su rueda de prensa.

Pese a la decepción de no revalidar el título de 2022, el seleccionador recordó los cuatro grandes títulos conquistados desde 2018.

Con la voz quebrada, el seleccionador admitió haber reflexionado sobre su futuro: «Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y luego ya veré. Necesito pensar, porque no sé si algo tan grande se podrá volver a hacer».