Fallece Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro y exentrenador de Inglaterra y del Newcastle

Keegan, legendario exdelantero y exentrenador de Inglaterra, murió a los 75 años tras luchar contra el cáncer. Su familia lo confirmó el lunes, desatando homenajes mundiales a quien marcó una época en el fútbol inglés.

En un comunicado, la familia informó que a Keegan le habían diagnosticado un cáncer en fase cuatro a principios de año.

«Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años», reza un comunicado de la familia. «Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos. Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido».



